Belçika, Taliban Temsilcilerine Bir Günlük Vize Verdi

Belçika, Taliban hareketinin 5 temsilcisine bir günlük vize verdi. Belçika Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Vizelerin yalnızca Belçika topraklarında ve bir gün boyunca geçerli olduğu kaydedildi.

Taliban temsilcileri, Brüksel'de göç ve Afgan vatandaşlarının ülkelerine iadesi konularını ele alan Avrupa Birliği toplantısına katılacak.

Güvenlik nedenleriyle ziyaret tarihi resmi olarak açıklanmadı. Ancak bazı kaynaklar, vizenin 23 Haziran için verildiğini belirtiyor.

Görüşmede, Avrupa'da yasal ikamet hakkı bulunmayan ve güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen Afgan vatandaşlarının geri gönderilmesi konusunun tartışılması bekleniyor.