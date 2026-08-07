Efsanevi Quake oyunu için yeni ücretsiz eklenti çıktı

Efsanevi Quake video oyunu, 30. yıl dönümü şerefine kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir resmî eklentiye kavuştu. ixbt.com’un bildirdiğine göre bu, hayran yapımı bir proje değil; id Software stüdyosuyla iş birliği içinde MachineGames ekibi tarafından geliştirilen resmî bir DLC. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dawn of the Machine adlı bu eklenti, oyunculara 19 yeni bölüm sunuyor. Genişletme kapsamında kullanıcılar ayrıca yeni düşmanlara, silahlara ve Deathmatch modu için özel bir haritaya sahip olacak.

Oynanış ve yeni mekanikler

Yeni DLC, kendine özgü bölüm yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle eklentide, o anda gerçekleştirilen eylemlerin ileride ziyaret edilecek bölgeleri değiştirebildiği döngüsel bölüm yapısı kullanılıyor.

Bunun yanı sıra oyuncular, daha önce mevcut olmayan yolları, karşılaşmaları ve gizli sırları ortaya çıkaran özel rünleri toplama fırsatına sahip olacak. Bu da oynanışı daha ilgi çekici ve tekrar oynanmaya daha elverişli hâle getiriyor.

Erişilebilirlik ve dağıtım koşulları

Bu eklenti, oyunun mevcut tüm sahiplerine bilgisayarlarda ve konsollarda tamamen ücretsiz sunuluyor. Bu yıl dönümü güncellemesi, efsanevi shooter hayranlarına klasik atmosferi yeni mekaniklerle bir kez daha deneyimleme fırsatı veriyor.