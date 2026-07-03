Endonezya'da dört hırsız komşuların yardımıyla şaşırtıcı ve komik bir şekilde yakalandı

Endonezyalı bir genç, evine defalarca hırsız girmesi üzerine komşularından yardım istedi. Kolluk kuvvetlerinden sonuç alamadığını belirterek hırsızları kendi yakalamaya çalıştı.

Gece bahçeye özel bir tuzak kuruldu. Sonuç olarak içeri giren dört şüpheli olduğu yerde yakalandı.

Ev sahibi ve komşuları, onları hareket edemez hale getirmek için koli bandıyla sıkıca sardılar. Ayrıca, bantlarla başlarına komik şekiller yaptılar.

Görüntülerin internete yüklenmesinin ardından kısa sürede birçok izleyici çekti. Olay sosyal ağlarda geniş yankı uyandırdı.