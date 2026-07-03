Cristiano Ronaldo İspanya maçı öncesi uyardı

·3·Spor
Cristiano Ronaldo İspanya maçı öncesi uyardı

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanacak büyük karşılaşma öncesinde düşüncelerini paylaştı.

Portekizli yıldız, rakibini turnuvanın ana favorilerinden biri olarak nitelendirdi ve takımının çok zorlu bir mücadele beklediğini vurguladı.

«İspanya'yı çok iyi tanıyoruz»

Ronaldo'ya göre, Portekizli futbolcular İspanya'nın oyun tarzını ve kapasitesini yakından biliyor.

FIFA basın servisine verdiği demeçte, «Bu maça ciddi bir şekilde hazırlanacağız çünkü bu takımı çok iyi tanıyoruz» dedi.

Forvet, karşılaşmanın sahanın her bölgesinde sert bir rekabete sahne olmasını bekliyor.

«Kıyasıya ve seyir zevki yüksek bir maç olacak»

Cristiano, her iki takımın kapasitesini yüksek değerlendirerek taraftarları heyecan verici bir futbolun beklediğini söyledi.

Ronaldo, «Bence çok dengeli ve izlemesi keyifli bir maç olacak» ifadelerini kullandı.

Ona göre, bir üst tura çıkma kaderini küçük detaylar ve yaratılan fırsatların nasıl değerlendirildiği belirleyecek.

Portekiz, Hırvatistan'ı zorlukla mağlup etti

Roberto Martinez'in öğrencileri, son 32 turunda Hırvatistan'a karşı sert bir mücadele verdi.

Portekiz, 2-1'lik skorla zorlu bir galibiyet alarak turnuvanın en iyi 16 takımı arasına girdi.

İspanya rahat bir galibiyetle geliyor

İspanya ise önceki turda Avusturya karşısında neredeyse hiç zorlanmadı.

İspanyollar 3-0'lık galibiyetle, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını bir kez daha kanıtladı.

İber Derbisi'nde kim üstün gelecek?

Portekiz ve İspanya arasındaki karşılaşmanın, son 16 turunun en büyük maçlarından biri olması bekleniyor.

Bir yanda Ronaldo liderliğindeki deneyimli Portekiz, diğer yanda ise güven veren ve hücumcu İspanya. Şimdi tüm gözler, çeyrek final biletini belirleyecek olan İber Derbisi'ne çevrildi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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