Real Madrid, Enzo Fernandez transferi söylentilerine resmen son noktayı koydu

·2·Spor
Real Madrid, Enzo Fernandez transferi söylentilerine resmen son noktayı koydu

İspanyol kulübü Real Madrid, Londra ekibi Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez hakkında yayılan transfer söylentilerine karşı sert ve beklenmedik bir tepki verdi. Son günlerde Arjantinli dünya şampiyonunun menajeri tarafından dile getirilen görüşler, futbolcunun Stamford Bridge'den ayrılacağı yönündeki tahminleri güçlendirmişti ancak Madrid devi, bu konuda herhangi bir müzakere yürütülmediğini resmen duyurdu. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

Kulüp, resmi web sitesinde yayınladığı açıklamada, Enzo Fernandez'e karşı herhangi bir ilgilerinin olmadığını ve transfer konusunda ne doğrudan ne de dolaylı bir girişimde bulunulmadığını vurguladı. Transfer söylentilerine genellikle sessiz kalan Real Madrid yönetimi, bu kez duruma açıklık getirmeyi gerekli gördü.

Kulübün resmi açıklaması

Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde Enzo Fernandez'in kulübümüze transferiyle ilgili yayılan haberlere ilişkin olarak, Real Madrid'in bu futbolcuyu satın almak için herhangi bir girişimde bulunmadığını ve böyle bir niyetinin de olmadığını bildiririz. Enzo Fernandez'in yeteneğine büyük saygı duyuyoruz, ancak Chelsea ile olan ilişkilerimiz ve kurumsal sadakat ilkelerimiz gereği, gerçeği yansıtmayan bu tür bilgileri reddetmeyi gerekli gördük".

Bu açıklama, sadece taraftarlar arasındaki kafa karışıklığını gidermek için değil, aynı zamanda iki büyük kulüp arasındaki karşılıklı saygıyı korumak amacıyla yapıldı. Madrid ekibi, bu tür asılsız haberlerin her iki tarafa da zarar verebileceğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Orta sahadaki rekabet ve yeni transferler

Real Madrid'in bu reddinin arkasında, takımın orta saha hattının halihazırda dolu olması da önemli bir faktör olabilir. Bilgilere göre kulüp, yakın zamanda Manchester City orta sahası Bernardo Silva ile serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzalayarak yaratıcı kapasitesini daha da artırdı.

Şu anda takımın merkezindeki rekabet oldukça yoğun. Bernardo Silva'nın gelişi ve mevcut yıldızlar nedeniyle, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi Fransız yeteneklerin geleceği bile sorgulanmaya başlandı. Manchester United'ın bu oyuncularla ilgilendiğine dair haberler mevcut.

Özetle, Real Madrid transfer stratejisini net bir şekilde belirledi ve Enzo Fernandez şu an için takımın planları arasında yer almıyor. Arjantinli futbolcu ise Premier League'deki yerini sağlamlaştırmaya devam edecek veya diğer seçenekleri değerlendirmek durumunda kalacak.

Real MadridChelseaEnzo FernandezTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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