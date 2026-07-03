12 Yıl Boyunca Esir Tutulan Fransız Kadın Nihayet Kurtarıldı

Pakistan'da 54 yaşındaki Fransa vatandaşı Sylvie Yasmina ve beş çocuğu, 12 yıl süren korkunç bir esaretten kurtarıldı. Kadının bu süre boyunca kocası tarafından evde zorla tutulduğu, düzenli olarak fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı öğrenildi.

Bu korkunç olay, kadının oğullarından birinin evden gizlice kaçmayı başarması ve polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Gençten alınan bilgiler doğrultusunda kolluk kuvvetleri özel bir baskın gerçekleştirdi.

Hızlı operasyon sonucunda Sylvie Yasmina ve beş çocuğu güvenli bir şekilde kurtarıldı. Onları yıllarca özgürlükten mahrum bırakan adam ise olay yerinde yakalanarak tutuklandı.

Mağdur kadın ve çocukları şu anda devlet koruması altına alındı. Kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlandığı bildirildi.

Kolluk kuvvetleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.