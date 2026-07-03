Apple tarihindeki en pahalı akıllı telefon: iPhone Ultra'nın 3000 dolara kadar fiyatlandırılması bekleniyor

·4·Teknoloji
Apple tarihindeki en pahalı akıllı telefon: iPhone Ultra'nın 3000 dolara kadar fiyatlandırılması bekleniyor

Apple, akıllı telefon pazarında devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin ilk katlanabilir telefonunu iPhone Ultra adıyla tanıtması ve bunun markanın tarihindeki en pahalı cihaz olması bekleniyor. Nikkei Asia tarafından yayınlanan son bilgilere göre, Apple halihazırda bileşen tedarikçilerine sipariş hacimlerini artırmaları talimatını verdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk tahminlere göre Apple, 2026 yılında 7-8 milyon adet katlanabilir telefon üretmeyi planlıyordu. Ancak pazar koşulları ve yeni teknolojiye olan yoğun ilgi nedeniyle şirket bu rakamı 10 milyon adede çıkarmayı talep etti. Bu adım, Cupertino devinin yeni formattaki cihazların başarısına ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Fiyat ve üretim hacmi

En çok ses getiren bilgilerden biri de yeni cihazın fiyatı. Tahminlere göre, iPhone Ultra modelinin başlangıç fiyatı 2500 dolardan başlayıp, daha yüksek depolama kapasitesine sahip versiyonlar için 3000 dolara kadar çıkabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut amiral gemilerinin fiyatları oldukça yüksek olsa da, Ultra modeli tamamen yeni bir premium segment oluşturacak.

Bununla birlikte Apple, geleneksel akıllı telefon serisini de ihmal etmiyor. Raporlara göre şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinden toplam 70 milyon adet üretmeyi hedefliyor. 2026 yılında piyasaya sürülecek tüm iPhone modellerinin toplam üretim hacminin ise 220 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Teknolojik hazırlık ve önlemler

Apple, tedarikçilerine 2026'nın ikinci yarısı için ek 85 milyon cihaz siparişine hazır olmaları talimatını verdi. Bu, talebin beklenmedik şekilde artmasına karşı alınan bir önlemdir. Ayrıca, iPhone 17 serisi için tasarlanan bazı bileşenlerin iPhone 18 serisi için de yedeklenmesi istendi.

Teknoloji meraklıları için bu haber iki farklı anlama geliyor. Bir yandan Apple, Samsung ve diğer markaların çok önceden girdiği katlanabilir telefon pazarına nihayet adım atıyor. Diğer yandan, 3000 dolarlık fiyat etiketi akıllı telefonu sadece dar bir kesime hitap eden lüks bir eşyaya dönüştürebilir.

Mevcut bilgilere göre, iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin resmi tanıtımının 8 Eylül 2026'da yapılması planlanıyor. Bu tarih, Apple'ın geleneksel sonbahar etkinlik takvimiyle tamamen örtüşüyor.

AppleIPhone UltraTeknolojiAkıllı TelefonIPhone 18
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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