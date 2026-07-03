1000 Euro Maaş: Slovakya Özbekistanlıları İşe Çağırıyor

·66·Dünya
1000 Euro Maaş: Slovakya Özbekistanlıları İşe Çağırıyor

Özbekistan Cumhuriyeti Göçmenlik Ajansı, Slovakya'da forklift operatörü olarak çalışmak isteyen Özbekistan vatandaşları için kayıtların başladığını duyurdu.

Ajansın haberine göre, bu program kapsamında toplam 70 boş iş pozisyonu sunulmaktadır. İşe kabul edilen adaylara aylık 1000 Euro tutarında net maaş ödenecektir. Çalışma düzeni haftada 5 iş günü ve günde 8 saatlik çalışma rejimi esas alınarak organize edilecektir.

Seçmelere 20 ile 45 yaş arasındaki erkekler katılabilir. Adaylardan «B» sınıfı sürücü belgesi, forklift kullanımı konusunda en az 6 aylık iş deneyimi, ayrıca iletişim düzeyinde Rusça bilme şartı aranmaktadır.

İşveren tarafından çalışanların konaklama masrafları karşılanacak ve ayrıca tıbbi sigortaları yapılacaktır.

Belirtildiği üzere, çalışma vizesi ve uçak bileti için harcanan tutarlar başlangıçta adayın kendisi tarafından ödenecektir. Ancak vatandaş Slovakya'da resmi olarak işe yerleştikten sonra bu masraflar Göçmenlik Ajansı tarafından tazmin edilecektir.

Ajansın bilgisine göre, kayıt yaptıran aday sayısı 300 kişiye ulaştığında, başvuru kabul süreci durdurulacaktır.

Ek bilgileri Göçmenlik Ajansı'nın 71 202 33 55 telefon numarası (dahili numaralar: 556 ve 906) üzerinden alabilirsiniz.

Hatırlatalım, daha önce de Göçmenlik Ajansı ve İtalya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı'nın Sviluppo Lavoro Italia kuruluşu, Özbekistan vatandaşlarının İtalya'daki inşaat sektöründeki boş iş pozisyonlarına çekilmesi için seçmelerin başladığını duyurmuştu.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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