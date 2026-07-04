Hayatımızı icatlarıyla kökten değiştiren altı kadın mucit

·6·Dünya
Hayatımızı icatlarıyla kökten değiştiren altı kadın mucit

Tarihte birçok kadın, toplumdaki kısıtlamalara rağmen bilim ve icatçılıkla ilgilenmiştir. Onların yarattığı bazı cihazlar ve fikirler bugün milyonlarca insanın günlük hayatında kullanılmaktadır.

• Josephine Cochrane, mekanik bulaşık makinesinin ilk başarılı örneklerinden birini yaratmıştır. İcadı daha sonra modern bulaşık makinelerinin gelişimine temel olmuştur.

• Hedy Lamarr, besteci George Antheil ile birlikte radyo sinyallerini frekanslar arasında değiştirerek iletme yöntemini geliştirmiştir. Bu teknoloji daha sonra kablosuz iletişim sistemlerinin gelişimini etkilemiştir. Onu doğrudan Wi-Fi'ın mucidi olarak adlandırmak kesin değildir, ancak çalışması modern kablosuz teknolojiler için önemli fikirlerden biri olmuştur.

Hedy Lamarr'ın siyah-beyaz klasik portresi.

• Marion Donovan, su geçirmeyen bebek altı örtüsü yaratmıştır. Çalışması daha sonra tek kullanımlık modern bezlerin geliştirilmesine ivme kazandırmıştır.

İnci kolye takan ve aşağı bakan bir kadının siyah-beyaz fotoğrafı.

• Mary Anderson, otomobil ön camını dışarıdan temizleyen mekanik bir cihaz için patent almıştır. Günümüzdeki cam silecekleri tam olarak bu fikir temelinde gelişmiştir.

Dalgalı saçlı bir kadının siyah-beyaz portresi.

• Margaret Wilcox, otomobil içini ısıtmaya yönelik ilk sistemlerden birini geliştirmiştir. Yarattığı çözüm daha sonra otomobil ısıtma ekipmanlarının gelişmesine hizmet etmiştir.

Kısa kıvırcık saçlı bir kadının kahverengi tonlarda portresi.

• Elizabeth Magie, "The Landlord's Game" adlı masa oyununu yaratmıştır. Daha sonra fikirleri dünya çapında ünlü "Monopoly" oyununun temelini oluşturmuştur.

Siyah-beyaz fotoğrafta yaşlı bir kadın, üzerinde "Bir milyar dolar kaybettiniz" yazan bir kartı tutuyor.

Bu kadınların faaliyet gösterdiği dönemde bilim ve mühendislik alanlarında kadınlara sunulan fırsatlar sınırlıydı. Buna rağmen fikirlerini test ettiler, patent aldılar ve toplumda kabul gören görüşlere karşı çalışmaya devam ettiler.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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