Türkiye'de küçük çocuk balkon dışında asılı kaldı

·3·Dünya
Türkiye'de küçük çocuk balkon dışında asılı kaldı

Türkiye'nin Denizli şehrinde faciaya dönüşebilecek bir olay meydana geldi. Evde oynayan küçük çocuk dikkatsizlik sonucu pencereden çıkarak, balkonu çevreleyen koruma ağının dış tarafına asılı kaldı.

Durumu fark eden çocuğun annesi hemen onun elinden tuttu. Ancak çocuğu yukarı çekmenin imkânı olmadı. Buna rağmen, anne yaklaşık 10 dakika boyunca tüm gücüyle çocuğunu bırakmayarak onun aşağı düşmesini engelledi.

Olay hakkında haber alan kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiyeciler özel merdiven yardımıyla balkona çıkarak, koruma ağını dikkatlice kesti ve çocuğu güvenli bir şekilde içeri almayı başardı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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