Dünyada milyarder sayısı yeni rekor kırdı! Hangi ülkede en çok milyarder var

·48·Dünya
Dünyada milyarder sayısı yeni rekor kırdı! Hangi ülkede en çok milyarder var

Dünyada milyarderlerin sayısı yeniden arttı. UBS bankasının yıllık raporuna göre, 2026 yılı Nisan ayına kadar sayıları 3302'ye ulaştı. Bu, önceki 12 aya kıyasla yüzde 13'lük bir artış anlamına geliyor.

Bir yıl içinde 383 kişi milyarderler listesine eklendi. Toplam servetleri de önemli ölçüde artarak yüzde 25'lik bir büyüme kaydedildi.

En yüksek gösterge Güney Kore'de gerçekleşti. Ülkede milyarder sayısı 31'den 52'ye ulaştı. Toplam servetleri ise yüzde 139 arttı.

Şili'de milyarder sayısı önceki gibi kalsa da servetleri yüzde 80 arttı. Çekya'da ise listeye iki kişi daha eklenerek toplam servet yüzde 60 arttı.

Milyarder sayısı bakımından ABD öncülük ediyor. Ülkede sayıları 1000'i aştı. Çin'de 562, Hindistan'da 211, Almanya'da 193 ve Rusya'da 122 milyarder bulunuyor.

Raporda belirtildiğine göre, dünya milyarderlerinin çoğu 50 milyar dolardan az servete sahip. 18 kişinin varlıkları 50-100 milyar dolar aralığında. 19 kişinin serveti ise 100 milyar doların üzerinde değerlendirildi.

ABDGüney KoreaÇinHindistanUBS
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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