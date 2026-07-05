ABD'de kadın kızı ve dört torununu neden öldürdü

·71·Dünya
ABD'de kadın kızı ve dört torununu neden öldürdü

ABD'nin New York eyaletinde bir ailenin altı üyesinin hayatını kaybettiği korkunç olay kamuoyunu dehşete düşürdü. İlk soruşturma verilerine göre, 64 yaşındaki kadın kızı ve dört torununu zehirleyerek öldürdükten sonra kendi canına kıymış.

Daily Star yayınının haberine göre, trajedi komşulardan birinin endişesi üzerine ortaya çıktı. O, birkaç gündür komşularını görmediği için evlerine gitti, ancak kapı çalınmasına rağmen kimse cevap vermedi. Bunun üzerine polis memurları bina yönetimi yardımıyla daireye girerek bir ailenin altı üyesini cansız halde buldu.

Kurbanlar arasında 44 yaşındaki bir kadın ile onun 13, 11 ve 10 yaşlarındaki dört çocuğu bulunuyordu. Soruşturmacıların ilk tespitine göre, şüpheli onları ilaçlarla zehirlemiş. Olay yerinde çok miktarda ilaç ve el yazısı bir mektup da bulundu.

Uzmanlardan biri, çocuklardan birinin kesici bir cismin etkisiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini de ihtimal dışı bırakmadı. Şu anda toksikolojik ve adli tıp incelemeleri devam etmektedir. Yetkililer, ölümlerin kesin nedenlerine ilişkin nihai sonucun henüz hazır olmadığını açıkladı.

Soruşturma sürecinde olaya başka şahısların karıştığını doğrulayan deliller tespit edilmedi. Kolluk kuvvetleri olayı ailevi bir anlaşmazlığın sonucu olarak değerlendiriyor.

Yerel basın organlarının yazdığına göre, çocukların babası yakın günlerde çocukların geçici velayetini alması gerekiyordu. Bu kararın şüpheli kadının kesin muhalefetine neden olduğu tahmin ediliyor.

Çocuklarından mahrum kalan baba ise yaşanan trajediyi sözle ifade etmenin zor olduğunu vurgulayarak, bir anda hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Şu anda bu korkunç olayla ilgili kapsamlı soruşturma faaliyetleri devam etmektedir.

New YorkABDDaily Star
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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