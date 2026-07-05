21. yüzyıl yelkeni: Wing560 teknolojisi dev yük gemisinde başarıyla test edildi

·45·Teknoloji
21. yüzyıl yelkeni: Wing560 teknolojisi dev yük gemisinde başarıyla test edildi

Deniz taşımacılığı sektöründe çevre dostu teknolojilere geçiş yolunda önemli bir adım atıldı. Oceanbird şirketi tarafından geliştirilen ve Wing560 adı verilen sert yelkenli sistem, Tirranna adı verilen dev bir ro-ro gemisini (araç taşıyan gemi) hareket ettirmede etkinliğini kanıtladı. Bu teknoloji, geleneksel yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltma imkanı sağlıyor. Bununla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, 230 metre uzunluğundaki Tirranna gemisi testlerin ardından tekrar ticari faaliyetlerine döndü. Wing560 — yüksekliği 46 metre ve genişliği 14 metre olan dev bir yapı olup, geleneksel kumaş yelkenlerden temel olarak farklıdır. Daha çok uçak kanadına benzeyen aerodinamik özelliklere sahiptir ve rüzgar enerjisinden yararlanarak ekstra çekiş gücü oluşturur.

Çevre ve ekonomik verimlilik

Bu proje, Avrupa'nın Orcelle Horizon programı kapsamında yürütülmektedir. Programın temel amacı, deniz taşımacılığından atmosfere salınan zararlı gaz miktarını azaltmaktır. Wing560 sistemi motora binen yükü azaltır, bu da sırasıyla yakıt tasarrufu sağlar. İlk hesaplamalara göre, tek bir böyle yelken yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında azaltabilir.

Sistemin kurulum süreci Rotterdam'daki Damen tersanesinde gerçekleştirildi. Kurulumdan önce Wing560, saygın DNV sınıflandırma kuruluşu tarafından sertifikalandırıldı. Şu anda gemi düzenli seferlerini gerçekleştiriyor, ancak güvertede Oceanbird mühendisleri de bulunuyor. Alfa Laval ve Wallenius Lines ortak girişimi uzmanları, yelkenin gerçek deniz koşullarındaki performansını izleyip veri topluyor.

Gelecek perspektifleri

Oceanbird mühendislerinin vurguladığına göre, bu teknoloji yalnızca tek bir yelkenle sınırlı kalmayacak. Gelecekte yeni inşa edilecek gemilere birden fazla Wing560 yapısının takılması planlanıyor. Bu da geminin hareket etmesi için gerekli olan enerjinin yarısından fazlasını rüzgardan almasına imkan tanıyor. En önemlisi, bu durum kargo teslimat süresine olumsuz bir etki yapmıyor.

Özbekistan gibi denize çıkış imkanı kısıtlı olan ülkeler için de bu tür küresel lojistik yenilikleri önemlidir. Dünya çapında yük taşıma maliyetlerinin azalması ve çevre standartlarının sıkılaşması, uluslararası ticaret zincirindeki fiyatlara doğrudan etki etmektedir. Modern teknolojiler yardımıyla deniz taşımacılığının "yeşil" ekonomiye geçişi, küresel ısınmayla mücadelede önemli bir faktör olarak hizmet etmektedir.

OceanbirdWing560TeknolojiÇevreDeniz Taşımacılığı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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