Putin Trump'u aradı: görüşmede neler konuşuldu?

·1·Dünya
Putin Trump'u aradı: görüşmede neler konuşuldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümü münasebetiyle Donald Trump'ı arayarak onu ve Amerikan halkını bayramla kutladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sadece kutlamayla sınırlı kalmadı. İki devlet başkanı Ukrayna'daki savaş, İran çevresindeki durum, diplomatik arabuluculuk ve gelecekteki ilişkileri de görüştü.

Putin Rusya ve ABD'nin tarihi bağlarını hatırlattı

Kremlin açıklamasına göre Putin, kutlama sözlerinde Rusya'nın Amerikan devletçiliğinin şekillenmesindeki tarihi rolünü ve iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki ittifakını dile getirdi.

Rusya lideri, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kapsamlı kutlama etkinliklerini de yüksek derecede takdir etti.

Görüşmenin sonunda Putin, Trump'a Rusya'ya ziyaret konusunda kalıcı davetin geçerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü

Rusya Devlet Başkanı yardımcısı Yuri Uşakov'un bildirdiğine göre, telefon görüşmesi bir saat 25 dakika civarında sürdü.

Bu, Putin ve Trump'ın 2026 yılı başından bu yana gerçekleştirdikleri dördüncü telefon görüşmesi oldu. Kremlin, görüşmeyi «çalışkan ve yapıcı» bir ruhta geçen mülakat olarak değerlendirdi.

Ukrayna savaşı ana konulardan biri oldu

Uşakov'un sözlerine göre Donald Trump, çatışmaların daha hızlı durdurulması ve anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Devlet Başkanı'nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın arabuluculuk çabalarını sürdüreceği ve gerektiğinde tekrar Moskva'yı ziyaret edebileceği belirtildi.

Rusya tarafı ise anlaşmazlığın siyasi-diplomatik yolla çözülmesini savunduğunu, ancak temel taleplerinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Kostantinovka hakkında çelişkili açıklamalar

Kremlin temsilcisine göre Putin, Trump'a cephedeki durum hakkında bilgi vererek Rusya birliklerinin ilerlediğini söyledi.

Rusya tarafı, Kostantinovka şehri üzerinde kontrol sağlandığını iddia etti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ülke Genelkurmay Başkanı bu haberi yalanlayarak şehrin Ukrayna kontrolinde kaldığını belirtti. Bu nedenle bu bilgi şu an için tarafların birbirine zıt açıklamalarına dayanmaktadır.

İran konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu

Putin ve Trump, Ortadoğu'daki durum dahil ABD ve İran arasındaki ilişkileri de görüştü.

Rusya Devlet Başkanı, müzakereleri düzenleyen karşılıklı anlayışa ulaşmanın bölgedeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Uşakov'un sözlerine göre Moskva, durumu istikrara kavuşturmaya pratik yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi, Trump ise Rusya'nın önerileri için minnettarlığını dile getirdi.

Uzay ve futbol da gündeme geldi

Rusya medyasına göre görüşmede, Baykonur kozmodromundan Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya—Amerika ekibinin bir sonraki uçuşu da sembolik işbirliği örneği olarak kaydedildi.

Ayrıca Putin, ABD'de düzenlenen futbol dünya şampiyonası münasebetiyle Trump'a müsabakanın başarılı bir şekilde düzenlenmesini diledi.

Görüşmenin sonunda devlet başkanları yakın zamanda tekrar telefonla görüşmek konusunda anlaştılar. Aynı gün Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşerek savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları görüştü.

Hatırlatalım, Putin 14 Haziran'da da Trump'ın doğum günü münasebetiyle onu aramıştı.

Vladimir PutinDonald TrumpRusyaABDUkrayna
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya öğrencileri savaşa nasıl çekiyor?Rusya öğrencileri savaşa nasıl çekiyor?Bugün, 15:46Japonya'da 80 milyon yıllık canlının yeni türü tespit edildiJaponya'da 80 milyon yıllık canlının yeni türü tespit edildiBugün, 15:20ABD'de kadın kızı ve dört torununu neden öldürdüABD'de kadın kızı ve dört torununu neden öldürdüBugün, 15:15Kazakistan benzin ve dizel ihracatına konan yasağı yeniden uzatmak istiyorKazakistan benzin ve dizel ihracatına konan yasağı yeniden uzatmak istiyorBugün, 15:11Dünyada milyarder sayısı yeni rekor kırdı! Hangi ülkede en çok milyarder varDünyada milyarder sayısı yeni rekor kırdı! Hangi ülkede en çok milyarder varBugün, 15:04"Muras Yunayted" – "Aziyagol" Maçında Mahkum Kamçibek Taşiyev'in Katılımı Tartışma Konusu Oldu"Muras Yunayted" – "Aziyagol" Maçında Mahkum Kamçibek Taşiyev'in Katılımı Tartışma Konusu OlduBugün, 12:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı