Putin Trump'u aradı: görüşmede neler konuşuldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümü münasebetiyle Donald Trump'ı arayarak onu ve Amerikan halkını bayramla kutladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sadece kutlamayla sınırlı kalmadı. İki devlet başkanı Ukrayna'daki savaş, İran çevresindeki durum, diplomatik arabuluculuk ve gelecekteki ilişkileri de görüştü.

Putin Rusya ve ABD'nin tarihi bağlarını hatırlattı

Kremlin açıklamasına göre Putin, kutlama sözlerinde Rusya'nın Amerikan devletçiliğinin şekillenmesindeki tarihi rolünü ve iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki ittifakını dile getirdi.

Rusya lideri, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kapsamlı kutlama etkinliklerini de yüksek derecede takdir etti.

Görüşmenin sonunda Putin, Trump'a Rusya'ya ziyaret konusunda kalıcı davetin geçerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü

Rusya Devlet Başkanı yardımcısı Yuri Uşakov'un bildirdiğine göre, telefon görüşmesi bir saat 25 dakika civarında sürdü.

Bu, Putin ve Trump'ın 2026 yılı başından bu yana gerçekleştirdikleri dördüncü telefon görüşmesi oldu. Kremlin, görüşmeyi «çalışkan ve yapıcı» bir ruhta geçen mülakat olarak değerlendirdi.

Ukrayna savaşı ana konulardan biri oldu

Uşakov'un sözlerine göre Donald Trump, çatışmaların daha hızlı durdurulması ve anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Devlet Başkanı'nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın arabuluculuk çabalarını sürdüreceği ve gerektiğinde tekrar Moskva'yı ziyaret edebileceği belirtildi.

Rusya tarafı ise anlaşmazlığın siyasi-diplomatik yolla çözülmesini savunduğunu, ancak temel taleplerinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Kostantinovka hakkında çelişkili açıklamalar

Kremlin temsilcisine göre Putin, Trump'a cephedeki durum hakkında bilgi vererek Rusya birliklerinin ilerlediğini söyledi.

Rusya tarafı, Kostantinovka şehri üzerinde kontrol sağlandığını iddia etti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ülke Genelkurmay Başkanı bu haberi yalanlayarak şehrin Ukrayna kontrolinde kaldığını belirtti. Bu nedenle bu bilgi şu an için tarafların birbirine zıt açıklamalarına dayanmaktadır.

İran konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu

Putin ve Trump, Ortadoğu'daki durum dahil ABD ve İran arasındaki ilişkileri de görüştü.

Rusya Devlet Başkanı, müzakereleri düzenleyen karşılıklı anlayışa ulaşmanın bölgedeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Uşakov'un sözlerine göre Moskva, durumu istikrara kavuşturmaya pratik yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi, Trump ise Rusya'nın önerileri için minnettarlığını dile getirdi.

Uzay ve futbol da gündeme geldi

Rusya medyasına göre görüşmede, Baykonur kozmodromundan Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya—Amerika ekibinin bir sonraki uçuşu da sembolik işbirliği örneği olarak kaydedildi.

Ayrıca Putin, ABD'de düzenlenen futbol dünya şampiyonası münasebetiyle Trump'a müsabakanın başarılı bir şekilde düzenlenmesini diledi.

Görüşmenin sonunda devlet başkanları yakın zamanda tekrar telefonla görüşmek konusunda anlaştılar. Aynı gün Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşerek savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları görüştü.

Hatırlatalım, Putin 14 Haziran'da da Trump'ın doğum günü münasebetiyle onu aramıştı.