ABD Bağımsızlığının 250. Yıldönümü Tarihi Rekorla Kutlandı

·34·Dünya
ABD Bağımsızlığının 250. Yıldönümü Tarihi Rekorla Kutlandı

ABD Bağımsızlığının 250. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törenli kutlama etkinliklerinde tarihteki en büyük havai fişek gösterilerinden biri gerçekleştirildi. Kutlama süresince gökyüzüne yaklaşık 850 bin adet havai fişek atıldığı açıklandı. Bu gösterge söz konusu alanda yeni bir dünya rekoru olarak kaydedildi.

Mukayese için, geçen yıl düzenlenen Bağımsızlık Günü havai fişek gösterisinde yaklaşık 20 bin adet havai fişek kullanılmıştı. Bu yılki gösteri ise ölçeği ve kapsamıyla önceki gösterilerden birkaç kat üstün oldu.

Renkli havai fişekler gece gökyüzünü aydınlatırken, binlerce izleyici bu tarihi anlara tanık oldu. Kutlama törenleri ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Bulvar bölgesinde gerçekleşti.

Etkinliği ABD Başkanı Donald Trump ve first lady Melania Trump binlerce vatandaşla birlikte izledi. Kutlama kapsamında havai fişek gösterisi en çok ilgi çeken programlardan biri haline geldi ve sosyal medyada da geniş şekilde tartışıldı.

Donald Trump kürsüde konuşma yapıyor, yanında ise insanlar havai fişekler fonunda selfie çekiyor.
ABDWashingtonDonald TrumpMelania Trump
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Charos
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