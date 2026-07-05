Mühendislikte Devrim: Rüzgar Türbini Kanatları 4D Yazıcıyla Basılıyor

·33·Teknoloji
Mühendislikte Devrim: Rüzgar Türbini Kanatları 4D Yazıcıyla Basılıyor

Kanada'daki Concordia Üniversitesi bilim insanları, yenilenebilir enerji alanında büyük bir dönüm noktası olması beklenen yeni bir teknolojiyi tanıttı. Araştırmacılar, dikey rüzgar türbinleri için kanatları geleneksel döküm veya presleme yöntemleri yerine 4D baskı teknolojisiyle üretme yöntemini geliştirdiler. Bu yöntem, üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak süreci basitleştirmeye hizmet ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor. .

4D teknolojisinin özelliği, kanatların başlangıçta eğimli bir formda değil, tamamen düz kompozit hammadde şeklinde basılmasıdır. Üretim tamamlandığında, bu düz parçalar herhangi bir dış mekanik müdahale olmaksızın kendiliğinden gerekli aerodinamik şekli alır. Bu da karmaşık kalıplara ve pahalı işleme ekipmanlarına olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır.

Kendi Kendine Şekillenen Yapıların Sırrı

Proje sahiplerinin açıklamasına göre süreç "ters tasarım" prensibine dayanıyor. Mühendisler önce kanadın nihai şeklini hesaplıyor, ardından karbon fiber ve epoksi reçine katmanlarının nasıl yerleştirilmesi gerektiğini belirliyorlar. Kompozit malzeme donup soğumaya başladığında, içinde iç gerilmeler oluşuyor ve tam olarak bu kuvvet, parçayı önceden belirlenmiş kesin bir şekilde bükülmeye zorluyor.

Laboratuvar test sonuçları beklenenden daha iyi çıktı. Yeni yöntemle üretilen kompozit kanatların, geleneksel alüminyum alternatiflerinden yaklaşık yüzde 80 daha hafif olduğu belirlendi. Aynı zamanda aerodinamik özelliklerini tamamen korudular. Bu, rüzgar enerjisi cihazlarının verimliliğini artırmada önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.

Araştırma sırasında, yeni kanatların takıldığı türbinlerin metal kanatlı cihazlardan bile daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu durum, enerji üretim hacminin artmasına yol açıyor. Bilim insanları, bu teknolojinin özellikle şehirlerdeki bina çatılarında kullanılan küçük ölçekli dikey rüzgar türbinleri için çok gelecek vaat ettiğini belirtiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin arttığı ülkelerde, bu tür ucuz ve etkili teknolojilerin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Gelecekte bu yaklaşım sadece enerjide değil, havacılık ve otomotiv gibi karmaşık şekilli, hafif parçalar gerektiren diğer alanlarda da yaygın olarak kullanılabilir.

Teknoloji4D BaskıEnerjiİnovasyonRüzgar Türbinleri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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