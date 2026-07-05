Bang & Olufsen, tarihindeki ilk harici akümülatörü tanıttı

Premium ses cihazlarıyla dünyaca ünlü Bang & Olufsen şirketi beklenmedik bir adım attı ve kendi markası altındaki ilk harici akümülatörü (powerbank) tanıttı. Bu cihaz yalnızca bir teknik araç değil, markanın kendine özgü lüks tarzını yansıtan bir aksesuar olarak görülüyor. ixbt.com'a göre yeni cihaz, şirketin ürün yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bang & Olufsen Powerbank modelinin ana yönü dış görünüşünde kendini gösteriyor. Cihazın gövdesi her iki taraftan yüksek kaliteli cam panellerle kaplı ve bunları elmas işçiliğinde işlenmiş alüminyum çerçeve birleştiriyor. Sedef dokusu ise cihaza kendine özgü bir parlaklık ve premium görünüm katıyor. Kullanıcılara "Sonsuz Siyah" (Infinite Black) ve "Altın Kum" (Gold Sand) renkleri sunuluyor.

Teknik özellikler ve şarj

Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak, kapasitesi modern standartlara göre pek büyük değil — 5000 mA·saat. Ancak şirket bu konuda ana dikkati kapasiteye değil, kompaktlığa ve markanın yeni amiral gemisi kulaklıkları — Beoplay H100 ile uyuma yöneltmiş. Üreticinin vurguladığına göre, bu akümülatör tam olarak bu kulaklıklar için en mükemmel tamamlayıcıdır.

Yeni powerbank, Qi2 standartında manyetik kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Bu sayede 15 W'a kadar güç iletebiliyor. Ayrıca cihazda USB-C portu bulunuyor ve bu port üzerinden kablo aracılığıyla 20 W güçte enerji aktarımı ve 18 W güçte akümülatörün kendisinin şarj edilmesi mümkün.

Bang & Olufsen bu cihazı yalnızca kendi kulaklıkları için değil, modern akıllı telefonlar için de uyarladı. Özellikle Apple iPhone ve gelecekteki Google Pixel 10 gibi Qi2 standardını destekleyen cihaz sahipleri bu aksesuardan rahatlıkla faydalanabilirler. Bu da cihazın evrenselliğini sağlıyor.

Fiyat ve piyasaya çıkış

Bang & Olufsen ürünleri her zaman yüksek fiyatı ve özgünlüğüyle öne çıkmıştır. Yeni powerbank da bunun istisnası değil. Avrupa pazarında bu cihaz 145 avro fiyatıyla satışa çıkarıldı. Bu, sıradan 5000 mA·saatlik akümülatörlerin fiyatından birkaç kat yüksek olsa da, marka hayranları için tasarım ve malzeme kalitesi ilk sırada yer alıyor.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, Bang & Olufsen Powerbank — bu yalnızca bir güç kaynağı değil, sahibinin zevkini ve konumunu gösteren teknolojik bir mücevher örneğidir. Kompakt boyutları ve estetik cazibesi onu günlük hayatta da, seyahatlerde de vazgeçilmez bir yoldaşa dönüştürmesi şüphesiz.