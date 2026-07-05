Bang & Olufsen, tarihindeki ilk harici akümülatörü tanıttı

·27·Teknoloji
Bang & Olufsen, tarihindeki ilk harici akümülatörü tanıttı

Premium ses cihazlarıyla dünyaca ünlü Bang & Olufsen şirketi beklenmedik bir adım attı ve kendi markası altındaki ilk harici akümülatörü (powerbank) tanıttı. Bu cihaz yalnızca bir teknik araç değil, markanın kendine özgü lüks tarzını yansıtan bir aksesuar olarak görülüyor. ixbt.com'a göre yeni cihaz, şirketin ürün yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bang & Olufsen Powerbank modelinin ana yönü dış görünüşünde kendini gösteriyor. Cihazın gövdesi her iki taraftan yüksek kaliteli cam panellerle kaplı ve bunları elmas işçiliğinde işlenmiş alüminyum çerçeve birleştiriyor. Sedef dokusu ise cihaza kendine özgü bir parlaklık ve premium görünüm katıyor. Kullanıcılara "Sonsuz Siyah" (Infinite Black) ve "Altın Kum" (Gold Sand) renkleri sunuluyor.

Teknik özellikler ve şarj

Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak, kapasitesi modern standartlara göre pek büyük değil — 5000 mA·saat. Ancak şirket bu konuda ana dikkati kapasiteye değil, kompaktlığa ve markanın yeni amiral gemisi kulaklıkları — Beoplay H100 ile uyuma yöneltmiş. Üreticinin vurguladığına göre, bu akümülatör tam olarak bu kulaklıklar için en mükemmel tamamlayıcıdır.

Yeni powerbank, Qi2 standartında manyetik kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Bu sayede 15 W'a kadar güç iletebiliyor. Ayrıca cihazda USB-C portu bulunuyor ve bu port üzerinden kablo aracılığıyla 20 W güçte enerji aktarımı ve 18 W güçte akümülatörün kendisinin şarj edilmesi mümkün.

Bang & Olufsen bu cihazı yalnızca kendi kulaklıkları için değil, modern akıllı telefonlar için de uyarladı. Özellikle Apple iPhone ve gelecekteki Google Pixel 10 gibi Qi2 standardını destekleyen cihaz sahipleri bu aksesuardan rahatlıkla faydalanabilirler. Bu da cihazın evrenselliğini sağlıyor.

Fiyat ve piyasaya çıkış

Bang & Olufsen ürünleri her zaman yüksek fiyatı ve özgünlüğüyle öne çıkmıştır. Yeni powerbank da bunun istisnası değil. Avrupa pazarında bu cihaz 145 avro fiyatıyla satışa çıkarıldı. Bu, sıradan 5000 mA·saatlik akümülatörlerin fiyatından birkaç kat yüksek olsa da, marka hayranları için tasarım ve malzeme kalitesi ilk sırada yer alıyor.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, Bang & Olufsen Powerbank — bu yalnızca bir güç kaynağı değil, sahibinin zevkini ve konumunu gösteren teknolojik bir mücevher örneğidir. Kompakt boyutları ve estetik cazibesi onu günlük hayatta da, seyahatlerde de vazgeçilmez bir yoldaşa dönüştürmesi şüphesiz.

Bang & OlufsenPowerbankTeknolojiCihazPremium
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İngiltere'de 14 yeni nükleer reaktörün inşası planlanıyor: 8 milyon hane için enerjiİngiltere'de 14 yeni nükleer reaktörün inşası planlanıyor: 8 milyon hane için enerjiBugün, 15:50Nokia yapay zeka özellikli tuşlu telefonlarla geri döndüNokia yapay zeka özellikli tuşlu telefonlarla geri döndüBugün, 15:15Yer yörüngesindeki en uzak nokta: 6 Temmuz'da gezegenimizin hareketi yavaşlıyorYer yörüngesindeki en uzak nokta: 6 Temmuz'da gezegenimizin hareketi yavaşlıyorBugün, 14:52ABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildiABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildiBugün, 14:26Thermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttıThermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttıBugün, 13:56Çin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçtiÇin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçtiBugün, 13:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor