İngiltere'de 14 yeni nükleer reaktörün inşası planlanıyor: 8 milyon hane için enerji

Büyük Britanya enerji sisteminde köklü bir dönüşüm yaratması beklenen dev bir proje duyuruldu. Avrupa'nın SGE şirketinin önderliğindeki özel konsorsiyum, ülke topraklarında 14 küçük modüler nükleer reaktör (SMR) inşa etme teklifiyle ortaya çıktı. Bu girişim hayata geçirilirse, yeni enerji bloklarının toplam kapasitesi 4,2 GW'a ulaşacak ve bu da yaklaşık 8 milyon haneyi kesintisiz elektrik enerjisiyle sağlamak için yeterli olacaktır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu proje zaten Britanya hükümetinin Advanced Nuclear Framework devlet programı kapsamında incelenmek üzere sunuldu. Konsorsiyum hesaplamalarına göre, yeni reaktörler devreye girdiğinde ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 11'ine kadar olan kısmını karşılayabilir. En önemli yanı ise, bu tesislerin hizmet süresinin en az 60 yıl olması beklenmektedir.

Yeni teknoloji ve stratejik yaklaşım

Proje, geleneksel büyük nükleer santrallerden farklı olarak, üç büyük alanda aynı türdenreaktörlerinin yerleştirilmesini öngörüyor. Bu teknolojişirketi tarafından geliştirilmiştir. Plana göre, ilk istasyonda altı, diğer ikisinde ise dörder reaktör kurulacak. Bu seri üretim yöntemi, inşaat süresini kısaltmayı ve her bir bloğun maliyetini önemli ölçüde ucuzlatmayı sağlar.

Projenin arkasındaki konsorsiyumun yapısı da oldukça prestijli olup, içine Samsung C&T, Laing O'Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development ve Etara gibi şirketler dahildir. Finansman konusu özel yatırımlar ve Britanya'nın Contracts for Difference mekanizması aracılığıyla, Ulusal Refah Fonu desteğiyle çözülmesi planlanmaktadır.

Küresel enerjideki yeri ve beklentiler

reaktörü günümüzde küçük modüler reaktörler sınıfındaki en hazır ve güvenilir projelerden biri olarak kabul edilmektedir. Şu anda bu türden ilk enerji bloğu Kanada'da inşa edilmekte, Büyük Britanya'da ise teknoloji paralel olarak devlet lisanslama sürecinden geçmektedir. Hükümet bu girişime yeşil ışık yakarsa, ilk reaktörün 2034 yılında ticari kullanıma sunulması öngörülmektedir.

Özbekistan gibi enerji bağımsızlığına yönelen ülkeler için de bu tür küçük modüler reaktör teknolojisi büyük ilgi uyandırması doğaldır. Ixbt.com bilgisine göre, bu proje yalnızca çevre dostu bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha hızlı ve daha ucuz inşa edilen modern bir çözüm olarak görülmektedir. Britanya deneyimi gelecekte tüm dünyada nükleer enerjinin yeni bir çağını başlatabilir.