Rusya, Ukrayna'daki savaşta artan kayıpları telafi etmek amacıyla üniversite, kolej ve teknik okul öğrencilerini ordu saflarına katma çabalarını artırıyor. Onlara dron operatörü olarak görev yapmak modern, yüksek teknolojili ve nispeten güvenli bir alan olarak propaganda ediliyor.

Ancak BBC verilerine göre, bu vaatler pratikte her zaman geçerli olmuyor. 23 yaşındaki Valeriy Averin, 18 yaşındaki Vladislav Gorbunov ve Rahim Abdullin, dron operatörü olmak için sözleşme imzalamalarına rağmen kısa süre içinde cephede hayatını kaybetti.

İnsan hakları savunucuları, öğrencilere bir yıllık hizmet, yüksek maaş ve eğitime devam etme imkanı vaat edilse de, pratikte askeri sözleşmelerin otomatik olarak uzatılabileceğini vurguluyor. Ayrıca, dron birimlerine atanmak garanti edilmiyor ve gençlerin diğer muharip birimlere gönderilme ihtimali bulunuyor.

BBC analizlerine göre, Rusya'nın teyit edilen askeri kayıpları 230 bini aştı. Uzmanlar ise gerçek kayıp sayısının 500 bine yakın olabileceğini belirtiyor.

BBC Russian'ın soruşturmasına göre, Rusya'da bazı eğitim kurumlarında eğitim sorunları olan veya akademik izin almak isteyen öğrenciler askeri sözleşme imzalamaya aktif olarak teşvik ediliyor. Bu da savaşın yalnızca cephede değil, eğitim sistemine de derinlemesine nüfuz ettiğini gösteriyor.