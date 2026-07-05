Japonya'da 80 milyon yıllık canlının yeni türü tespit edildi

·43·Dünya
Japonya'da 80 milyon yıllık canlının yeni türü tespit edildi

Japon bilim insanları, onlarca yıl boyunca sır olarak saklanan fosil kalıntıları üzerinde yapılan yeni araştırmalar sonucunda, daha önce bilime bilinmeyen bir deniz sürüngeni türünü tespit etmiş olabilir. Bunun hakkında Kyodo ajansı haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, Okayama Bilim Üniversitesi ile diğer bilimsel kurumların uzmanları, 1990'larda bulunan antik kalıntıları yeniden inceledi. Daha önce bu buluntu, Kretase döneminde yaşamış olan büyük deniz yırtıcıları — mozazorlara ait olduğu değerlendirilmişti.

Belirtildiğine göre, fosil kalıntıları 1990–1992 yıllarında Japonya'nın Kaizuka şehri sınırları içinde bulunmuş ve bugüne kadar Osaka prefektörlüğündeki Kishiwada Doğa Tarihi Müzesi'nde muhafaza edilmiştir. Teknik imkânların yetersizliği nedeniyle uzun yıllar boyunca ayrıntılı olarak incelenememiştir.

Son yıllarda paleontoloji alanındaki yeni teknolojiler ve bilimsel gelişmeler sayesinde uzmanlar, kalıntıları taş katmanlarından özenle ayırarak ayrıntılı bir analiz yapmayı başarmıştır.

Araştırmalar sırasında bilim insanları, hayvanın üst çene kemiğinde daha önce hiçbir mozazavr türünde kaydedilmemiş üç kendine has anatomik yapı tespit etti. Ayrıca, yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip bu deniz sürüngeninde, diğer mozazavrlara özgü kan damarlarının geçtiği özel kanalın da bulunmadığı anlaşıldı.

Uzmanlar, bu nadir anatomik özelliklerin söz konusu buluntunun daha önce bilime bilinmeyen yeni bir mozazavr türüne ait olabileceğini gösterdiğini vurgulamaktadır.

Bilim insanları, ek araştırmalar yoluyla bu nadir buluntunun evrim tarihini ve deniz sürüngenlerinin gelişimindeki yerini daha da netleştirmeyi planlamaktadır.

JaponyaKyodoOkayama Bilim ÜniversitesiKaizukaOsaka Eyaleti
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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