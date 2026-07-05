Kazakistan benzin ve dizel ihracatına konan yasağı yeniden uzatmak istiyor

·33·Dünya
Kazakistan benzin ve dizel ihracatına konan yasağı yeniden uzatmak istiyor

Kazakistan'da benzin ve dizel yakıtı ihracatına konan kısıtlama yeniden altı ay daha uzatılabilir. Enerji Bakanlığı bu konuda yeni bir karar taslağı hazırlıyor.

Teklifte, Avrasya Ekonomik Birliği devletlerine yakıt ihracatının 2026 yılı 22 Kasım'dan 2027 yılı 22 Mayıs'a kadar yasaklanması öngörülüyor. Diğer ülkeler için kısıtlama 2027 yılının 1 Ocak'ından 30 Haziran'ına kadar devam edebilir.

Yasak benzin, dizel ve havacılık gazyağı ile sınırlı değil. Gazyağı, hafif distilatlar, bitüm, toluen ve ksilen ihracatını da kapsıyor.

Hükümet kararıyla gerçekleştirilen özel teslimatlar ile insani yardım yükleri için istisnalar korunmaya devam edilecek.

Kazistan daha önce de iç pazarda yakıt arzını istikrarlı tutmak için ihracatı birkaç kez kısıtlamıştı. Yürürlükteki düzenleme benzin, dizel ve bazı petrol ürünlerinin karayolu ve demiryoluyla dışarı çıkarılmasını kısıtlıyor.

Rusya'nın Kazakistan'dan benzin satın alma imkanını değerlendirdiğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı, ancak Kazakistan tarafı resmi bir talep alınmadığını açıklamıştı.

KazakistanRusyaAvrasya Ekonomik Birliği
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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