Dünyanın en büyük kağıt uçağı rekor kırdı

·1·Dünya
Dünyanın en büyük kağıt uçağı rekor kırdı

İtalya'da öğrenciler tarafından yapılan dev kağıt uçak başarılı bir uçuş gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dev uçak, tek bir denemede 59 metre mesafe katederek önceki rekoru geride bıraktı.

Pisa'daki öğrenciler bu benzersiz proje üzerinde birkaç ay boyunca çalıştılar. Sıradan bir kağıt uçağı devasa boyutlarda yapmanın yanı sıra, onun gerçekten uçabilmesini sağlamayı da başardılar.

Rekortmen uçağın uzunluğu 7 metre, kanat açıklığı 20 metre ve ağırlığı 28,5 kilogramdır. Buna rağmen havada 59 metre mesafe katederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu alandaki rekor, 13 yıl boyunca Alman öğrencilerin elindeydi. Onlar, 5 metre uzunluğundaki bir kağıt uçağı 18 metre mesafeye uçurmayı başarmışlardı. İtalyan gençlerin sonucu ise önceki rekoru birkaç kat geliştirerek yeni bir tarihi başarı olarak kaydedildi.

İtalyaPisaKağıt UçakGuinness Rekorlar KitabıHavacılık
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Charos
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