Rusya'da benzin kıtlığı atlara olan talebi keskin artırdı

·1·Dünya
Rusya'da benzin kıtlığı atlara olan talebi keskin artırdı

Rusya'nın bazı bölgelerinde yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle atlara olan talep keskin bir şekilde arttı. Benzin bulmanın zorlaşmasıyla birlikte kırsal kesimdeki halk, otomobiller yerine yeniden geleneksel ulaşım aracı olan atları kullanmaya dönüyor.

Yerel halka göre at beslemek, bazı durumlarda UAZ veya Niva marka araçları sürekli yakıtla beslemekten daha ucuz ve pratik. Atlar; yol olmayan arazilerde hareket etmek, ormana gitmek, saman taşımak ve çeşitli çiftlik işlerini yapmak için etkili bir araç olarak hizmet veriyor.

At çiftliği sahiplerinin Mash yayınına verdiği bilgilere göre, son haftalarda alıcı sayısı birkaç kat arttı. Eskiden bir atı satmak için aylarca beklemek gerekirken, şimdi bazı ahırlarda bir ay içinde 7-8 at satılıyor veya önceden rezerve ediliyor.

Uzmanlar, talebin artmasının yaklaşık bin atın kesime gitmesini engellediğini belirtiyor. Şu anda atların fiyatı yaşına, cinsine ve durumuna bağlı olarak 100 bin ile 200 bin ruble arasında değişiyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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