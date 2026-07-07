Hintli aşıklar Rus ruferların tehlikeli hareketini taklit etmeye çalıştı (video)

Hindistan'daki köylerden birinde aşıklar, sosyal medya için romantik bir video hazırlamak amacıyla yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

Edinilen bilgilere göre, Rus ruferlar Angela Nikolau ve Ivan Beerkus'un New York'taki performansını taklit etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Gençler köydeki en yüksek yapının tepesine çıktıktan sonra, durumdan endişelenen yerel halk kolluk kuvvetlerine başvurdu. Polis ve yetkililer onları güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Uzmanlar, elektrik hatlarının yakınında tellere dokunmadan bile güçlü bir elektrik çarpması yaşanabileceğini vurguluyor. Yükseklikteki hatalı bir hareket ise düşme riskini daha da artırıyor.

Daha önce, 1 Temmuz'da Angela Nikolau ve Ivan Beerkus, Empire State Binası'nın tepesinde bir evlilik teklifi sahnesi gerçekleştirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ikili hakkında sekiz ayrı suçlamada bulunuldu. Dava sürecinin 24 Ağustos'ta görülmesi bekleniyor.