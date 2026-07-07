Kolombiya'da garip bir koku sığır hırsızlarını ele verdi

·49·Dünya
Kolombiya'da garip bir koku sığır hırsızlarını ele verdi

Kolombiya'da polis tarafından gerçekleştirilen rutin bir önleyici baskın beklenmedik bir sonuç verdi. Trafik polisi, basit bir kontrol sırasında araçtan gelen yoğun gübre kokusundan şüphelenerek aracı durdurdu.

Araç incelendiğinde, arka koltuklara iki sığırın yerleştirildiği tespit edildi. Bu durum polis memurlarını bile şaşkına çevirdi.

İlk bilgilere göre hayvanların yerel çiftliklerden çalındığı ve şüphelilerin onları başka bir bölgeye götürdüğü öğrenildi. Sığırlar şu anda yetkili makamlara teslim edilmiş olup, yasal sahiplerine iade edilmeleri için çalışmalar sürdürülmektedir.

Söz konusu olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Hayvan hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirmenin yapılması bekleniyor.

KolombiyaSığır HırsızlığıAsayişİlginç HaberlerPolis
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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