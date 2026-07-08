Kylian Mbappe ve Lionel Messi arasında rövanş: Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası tahtını hedefliyor

·32·Spor
Kylian Mbappe ve Lionel Messi arasında rövanş: Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası tahtını hedefliyor

Fransa milli takımının lideri Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve Arjantin milli takımından rövanşı almayı ana hedefi olarak belirledi. Katar'daki son dünya kupası finalindeki acı mağlubiyetin ardından, Real Madrid'in golcüsü Kuzey Amerika sahalarında üstünlüğünü kanıtlamaya kararlı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Fransa milli takımının eski forveti Louis Saha, Goal.com'a verdiği röportajda Mbappe'nin Katar'daki finali hala unutmadığını vurguladı. O dönem Kylian finalde hat-trick yapmasına rağmen, sonunda Lionel Messi liderliğindeki Arjantin galip gelmişti. Şu anda Les Bleus kadrosunda oluşan yeni birlik ve Mbappe'nin kişisel motivasyonu, takımı yeni zirvelere taşıyor.

Turnuva boyunca Fransa milli takımı hücum potansiyelini tam anlamıyla sergiliyor. Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola gibi genç yıldızlarla birlikte hareket eden Kylian Mbappe, beş maçta yedi gol atmayı başardı. Bu sonuçla milli takım tarihindeki en golcü oyuncu unvanını pekiştirerek gol sayısını 63'e çıkardı.

Altın Ayakkabı için yeni mücadele

Mbappe'nin üretkenliği, onu bir kez daha Lionel Messi ile "Altın Ayakkabı" ödülü için rekabete davet ediyor. Her iki efsanevi futbolcu da takımlarını play-off turları üzerinden finale taşıyor. Uzmanlara göre turnuva tablosu, bu iki devin New York yakınlarındaki final maçında karşılaşma ihtimalini canlı tutuyor.

Fransa milli takımı play-off yolunda oldukça istikrarlı bir oyun sergiliyor. Özellikle son 16 turunda Paraguay'a karşı oynanan duygusal maçta Mbappe'nin penaltıdan attığı gol belirleyici oldu. Arjantin ise Mısır'a karşı oynadığı dramatik maçta zorlanarak galibiyeti kopardı, bu da yaklaşan karşılaşmalar öncesinde her iki takımda da baskının yüksek olduğunu gösteriyor.

Louis Saha'ya göre Mbappe sadece ikinci kez dünya şampiyonu olmak değil, aynı zamanda Messi'nin futbol dünyasındaki mutlak hakimiyetine son vermek istiyor. Eski futbolcu, şu anki Fransa milli takımında uzun zamandır görülmeyen bir iç uyum ve galibiyet açlığı hissedildiğini söylüyor.

Kylian Mbappe için bu turnuva sadece sıradan bir müsabaka değil, Lionel Messi ile olan rekabete nokta koyma fırsatıdır. PSG'deki eski takım arkadaşları arasındaki bu düello, tüm dünya futbolseverlerinin ilgi odağında. Eğer Fransa ve Arjantin finalde karşılaşırsa, bu futbol tarihindeki en büyük rövanş maçlarından biri olacak.

Kylian MbappeLionel MessiFransaArjantinDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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