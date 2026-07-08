Bişkek Havalimanı'nda korkunç olay sonrası uçuşlar durduruldu

Bişkek'te bir yolcu uçağının karıştığı olay nedeniyle uluslararası havalimanının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İlk bilgilere göre, McDonnell Douglas tipi uçağın kalkış için hızlandığı sırada arka iniş takımı kırıldı.

Pilotlar durumu kontrol altında tutmayı başardı. Ancak olay sonrası pistte uçak yakıtı sızıntısı meydana geldiği için uçaktaki yolcular acilen tahliye edildi.

İnsanlar şişme kaydıraklar aracılığıyla uçaktan indirildi ve olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Bazı yolcuların yaralandığı bildiriliyor.

Olayın ardından havalimanı operasyonları geçici olarak kısıtlandı, onlarca uçuş ertelendi veya iptal edildi.