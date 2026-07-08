Otomatik otoparkta dehşet: Kadın aracın altında kaldı (video)

Çin'deki bir otomatik otoparkta meydana gelen kaza, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlk bilgilere göre kadın, telefonuna daldığı için tehlikeli bölgeye girdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının telefonuyla ilgilenirken otomatik park sisteminin bulunduğu alana girdiği görülüyor. Nerede olduğunu fark edene kadar giriş kapısı kapandı ve sistem normal çalışma modunda hareket etmeye başladı.

Kadın alt kata inmiş olsa da tehlikeli bölgeyi terk etmeyi başaramadı. O sırada bir sonraki araç otomatik olarak park alanına alındı ve kadına çarptı.

Yerel basına göre mağdur ağır yaralandı. Ancak sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.