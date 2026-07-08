Otomatik otoparkta dehşet: Kadın aracın altında kaldı (video)

·125·Dünya
Otomatik otoparkta dehşet: Kadın aracın altında kaldı (video)

Çin'deki bir otomatik otoparkta meydana gelen kaza, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlk bilgilere göre kadın, telefonuna daldığı için tehlikeli bölgeye girdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının telefonuyla ilgilenirken otomatik park sisteminin bulunduğu alana girdiği görülüyor. Nerede olduğunu fark edene kadar giriş kapısı kapandı ve sistem normal çalışma modunda hareket etmeye başladı.

Kadın alt kata inmiş olsa da tehlikeli bölgeyi terk etmeyi başaramadı. O sırada bir sonraki araç otomatik olarak park alanına alındı ve kadına çarptı.

Yerel basına göre mağdur ağır yaralandı. Ancak sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇinOtomatik OtoparkKazaGüvenlik KamerasıTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Temu'dan sipariş edilen paraşüt bir sporcunun ölümüne yol açıyorduTemu'dan sipariş edilen paraşüt bir sporcunun ölümüne yol açıyorduBugün, 13:15Paris'te bir genç 'gümrük noktası' kurdu: İnsanları 2 Euro ödemeye zorladıParis'te bir genç 'gümrük noktası' kurdu: İnsanları 2 Euro ödemeye zorladıBugün, 13:08Kırgız kadınları en çok hangi ülke vatandaşlarıyla evleniyor?Kırgız kadınları en çok hangi ülke vatandaşlarıyla evleniyor?Bugün, 13:02Hindistan'da dehşet verici heyelan: Tünel inşaatı çamur altında kaldıHindistan'da dehşet verici heyelan: Tünel inşaatı çamur altında kaldıBugün, 12:57Ölü hayvanlar arasında yaşayan iki çocuk bulunduÖlü hayvanlar arasında yaşayan iki çocuk bulunduBugün, 12:38Orta Doğu'da savaş ateşi: ABD, İran'daki askeri tesislere saldırılar düzenlediOrta Doğu'da savaş ateşi: ABD, İran'daki askeri tesislere saldırılar düzenlediBugün, 12:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı