Kırgız kadınları en çok hangi ülke vatandaşlarıyla evleniyor?
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Kırgızistanlı kadınların yabancı uyruklu kişilerle evliliklerine dair ilginç istatistikler yayımlandı. Milletvekili Dastan Bekeshev tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılından 2026 yılının ilk çeyreğine kadar yüzlerce Kırgızistanlı kadın başka ülke vatandaşlarıyla dünyaevine girdi.
Listenin ilk sırasında Rusya vatandaşları yer alıyor. Bu dönemde Kırgızistanlı kadınlar ile Rus erkekler arasında 1.493 evlilik kaydedildi.
İkinci sırada Türkiye bulunuyor; bu ülke vatandaşlarıyla 610 evlilik resmiyete döküldü. Üçüncü sırada ise Özbekistan yer alıyor: 425 Kırgızistanlı kadın Özbekistan vatandaşlarıyla evlendi.
Ayrıca Kırgızistanlı kadınlar ile Çin vatandaşları arasında 85 evlilik gerçekleştiği de belirtildi.
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