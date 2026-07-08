Messi Katar'daki rekorunu tazeledi: 2026 Dünya Kupası'nda inanılmaz istatistik!

·43·Spor
Messi Katar'daki rekorunu tazeledi: 2026 Dünya Kupası'nda inanılmaz istatistik!

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi için Mısır'a karşı oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi (3:2), sadece takımının muhteşem geri dönüşü değil, aynı zamanda kariyerindeki yeni bir tarihi zirve oldu. 0:2'lik mağlubiyetten galibiyete uzanan 'Albiceleste' formasıyla Leo, bir kez daha dünyayı kendine hayran bıraktı. Zamin.uz efsanevi futbolcunun yeni rekorlarını sunuyor.

31 maçta 30 gol katkısı!

Mısır'a karşı oynanan karşılaşma, Messi için Dünya Kupaları tarihindeki 31. maç olarak kayıtlara geçti. Bu karşılaşmada Leo 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Böylece, Dünya Kupalarındaki toplam skor katkısı 30'a ulaştı:

  • 21 gol;

  • 9 asist.

Katar 2022 rekoru tarihe gömüldü

Mevcut turnuva, Messi için gol sayısı bakımından kariyerinin en verimli turnuvası oldu. Mısır kalesine gönderdiği top, Leo için 2026 Dünya Kupası'ndaki 8. golü oldu. Böylece 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki kişisel rekorunu (7 gol) kırmayı başardı.

Messi 2026 Dünya Kupası'nda nasıl gol atıyor?

Dikkat çekici olan, Lionel Messi'nin bu turnuvadaki her maçta gol atmasıdır. 2026 Dünya Kupası'ndaki gol kronolojisi şu şekildedir:

Rakip Takım

Messi'nin Golleri

Maç Statüsü

Cezayir

Hat-trick (3 gol)

Grup Aşaması

Avusturya

Dubl (2 gol)

Grup Aşaması

Ürdün

1 gol

Grup Aşaması

Yeşil Burun Adaları

1 gol

Grup Aşaması

Mısır

1 gol (+1 asist)

Son 16 Turu

Bu fenomenal sonuç sayesinde turnuvanın gol krallığı yarışında tek başına lider durumda.

Sıradaki rakip: İsviçre

Arjantin milli takımını önünde ciddi bir sınav daha bekliyor. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Kolombiya'yı penaltılarla eleyen İsviçre milli takımıyla karşılaşacak. Taraftarlar, Messi'nin gol serisini devam ettirip ettiremeyeceğine tanıklık edecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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