SambaNova, yapay zeka çipleri pazarı için 1 milyar dolar yatırım aldı

·44·Teknoloji
SambaNova, yapay zeka çipleri pazarı için 1 milyar dolar yatırım aldı

Yapay zeka teknolojileri için özelleştirilmiş çipler üreten girişim SambaNova Systems, yeni yatırım turunda 1 milyar dolar fon toplamayı başardı. Bu finansman sonrası şirketin piyasa değeri 11 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, küresel teknoloji pazarında NVIDIA gibi devlere karşı ciddi bir rakibin şekillendiğini gösteriyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Yatırım turu General Atlantic liderliğinde gerçekleştirildi. SambaNova CEO'su ve kurucu ortağı Rodrigo Liang'ın TechCrunch'a verdiği bilgiye göre, önümüzdeki haftalarda birkaç yatırımcının daha katılması bekleniyor ve toplam tutar daha da artabilir. Şirketin sadece beş ay önce SN50 çipini tanıttığı ve o dönemde 350 milyon dolar yatırım aldığı dikkat çekiyor.

Bankacılık sistemi ve güvenli altyapı

Yeni finansal başarının yanı sıra SambaNova, dünyanın en büyük bankalarından biri olan JPMorgan Chase ile iş birliğine başladığını duyurdu. Banka, kendi dahili yapay zeka sistemlerini (inference) çalıştırmak için SambaNova çiplerini kullanmaya karar verdi. Bu durum, bankacılık sektöründe veri güvenliğini sağlamak amacıyla bulut hizmetlerinden vazgeçip özel altyapıya geçiş eğiliminin başladığını gösteriyor.

Liang'a göre, JPMorgan Chase seviyesindeki finans kuruluşlarının bu teknolojiye güven duyması, tüm pazara güçlü bir sinyal gönderiyor. Günümüzde büyük şirketler ve hükümetler, gizli modellerini güvenli bir ortamda çalıştırmak için bağımsız donanım araçlarına ihtiyaç duyuyor. SambaNova tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Intel ile iş birliği ve gelecek planları

SambaNova ve Intel arasındaki ilişkiler de yeni bir boyuta taşındı. Intel sadece bir yatırımcı olarak yer almakla kalmıyor, aynı zamanda şirketler ortak ürünler geliştirip bunları pazara sunuyor. Bu iş birliği, girişime Intel'in devasa üretim kapasitesinden yararlanma imkanı sağlıyor. Daha önce Intel'in şirketi 1,6 milyar dolara satın almayı planladığına dair haberler yayılmıştı, ancak mevcut büyüme hızı SambaNova'nın bağımsız kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Şirketin en büyük avantajı, trilyonlarca parametreye sahip en büyük yapay zeka modellerini tek bir sunucu rafında (rack) yüksek hızda çalıştırma yeteneğidir. SambaNova ürünleri aşağıdaki alanlarda liderliği hedefliyor:

  • Büyük dil modellerinin (LLM) yerel sunucularda hızlı çalıştırılması;
  • Veri merkezleri için enerji tasarruflu ve kompakt çözümler sunulması;
  • Devlet ve finans sektörleri için kapalı, güvenli AI ekosistemlerinin oluşturulması.
Şirketin yeni nesil SN50 çipleri, 2026'nın ikinci yarısında müşterilere teslim edilmeye başlanacak. SoftBank'ın bu yeni çipleri sistemine ilk entegre edenlerden biri olması bekleniyor. SambaNova yönetimi, gelecekte şirketi halka arz etme (IPO) niyetinde olduğunu da gizlemedi.

SambaNovaYapay ZekaIntelJPMorgan ChaseTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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