Orta Doğu'da savaş ateşi: ABD, İran'daki askeri tesislere saldırılar düzenledi

·43·Dünya
Orta Doğu'da savaş ateşi: ABD, İran'daki askeri tesislere saldırılar düzenledi

ABD Hava Kuvvetleri, İran topraklarındaki 80'den fazla büyük askeri tesise güçlü hava saldırıları düzenledi. Resmi Washington, bu sert adımı İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası ticari gemilere yapılan saldırılara karşı kararlı bir yanıt olarak değerlendiriyor. Zamin.uz bölgedeki durumu analiz ederek en önemli detayları sunuyor.

CENTCOM açıklaması: Hedef alınan tesisler neler?

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) resmi verilerine göre, geniş çaplı askeri operasyon sırasında İran'ın savunma kapasitesine ciddi zarar verildi. Aşağıdaki stratejik tesisler başarıyla hedef alındı:

  • Hava savunma sistemleri;

  • Gemi savar füze sistemleri;

  • Kıyı şeridindeki radyolokasyon istasyonları;

  • İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (İDMO) ait 60'tan fazla süratli askeri tekne.

Askeri saldırıların yanı sıra Beyaz Saray, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı da en üst seviyeye çıkardı. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların ardından ABD yönetimi, İran petrolünün uluslararası piyasada satılmasına izin veren özel lisansı iptal etti.

İran'ın yanıtı: ABD üsleri ateş altına alındı

Resmi Tahran, Washington'un bu hamlelerini Haziran ayında varılan geçici anlaşmaların ve ateşkes düzeninin kaba bir ihlali olarak nitelendirdi.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasından: «ABD'nin Orta Doğu'daki birkaç askeri tesisine yıkıcı misilleme saldırıları düzenlendi. Washington'un bu tür saldırgan eylemlerine gelecekte de çok kararlı bir şekilde yanıt verilecektir».

Dünya piyasası risk altında: Müzakereler duracak mı?

Saygın The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD yetkilileri İran'ın boğazdaki eylemlerini «kesinlikle kabul edilemez bir durum» olarak nitelendirdi. Buna rağmen Beyaz Saray, Tahran ile diplomatik müzakere kapısını tamamen kapatmak istemiyor.

Durumun gelişimine ilişkin temel riskler aşağıdaki tabloda yansıtılmıştır:

Risk yönü

Beklenen olumsuz sonuçlar

Diplomasi

Bu yılın Haziran ayında varılan geçici barış anlaşması tamamen bozulabilir.

Ekonomi

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik, uluslararası deniz ticaretine büyük bir engel oluşturacaktır.

Enerji

Artan gerilim nedeniyle dünya petrol piyasasında fiyatların keskin bir şekilde yükselmesi bekleniyor.

Gözlemciler ve uluslararası siyasi analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki bu çatışmanın sadece Orta Doğu bölgesi için değil, aynı zamanda tüm küresel güvenlik sistemi ve uluslararası deniz ticareti için ciddi bir sınav olduğunu vurguluyorlar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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