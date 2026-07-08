Temu'dan sipariş edilen paraşüt bir sporcunun ölümüne yol açıyordu

Finlandiyalı ekstrem sporcu Kasper Kumpulainen, internet mağazasından satın aldığı ucuz bir paraşütü test etti. Deney beklenenden çok daha tehlikeli bir hal aldı.

Sporcu, paraşütün kalitesini kontrol etmek için yüksek bir uçurumdan atladı. Ancak ana paraşüt havada tam olarak açılmadı ve yırtıldı. Durum birkaç saniye içinde bir trajediyle sonuçlanabilirdi.

Neyse ki Kumpulainen güvenlik önlemi olarak yedek bir paraşüt de takmıştı. Hayatını kurtaran şey tam olarak bu yedek paraşüt oldu.

Olayın ardından sporcu, şakayla karışık bir şekilde, bu tür ürünleri satın alanların ikinci kez yorum yapamayacaklarını belirtti. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.