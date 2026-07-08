Paris'te bir genç 'gümrük noktası' kurdu: İnsanları 2 Euro ödemeye zorladı

·44·Dünya
Paris'te bir genç 'gümrük noktası' kurdu: İnsanları 2 Euro ödemeye zorladı

Paris'te 14 yaşındaki bir gençle ilgili tuhaf bir olay kamuoyunun dikkatini çekti. "Gümrükçü Hamza" lakabıyla tanınan gencin, Saint-Martin Kanalı çevresinde kendine has bir "gümrük noktası" kurduğu ve yoldan geçen vatandaşlardan 2 Euro talep ettiği belirtiliyor.

Ödeme yapmayanlar ise onun "cezasına" maruz kaldı; genç, onları su tabancasıyla ıslattı. Yerel basına göre, şahsın insanları kanala itmek, haneye tecavüz ve hırsızlık gibi olaylarla da bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor.

Haberlere göre Hamza, 27 Haziran'dan bu yana birkaç kez gözaltına alındı. Ancak pişmanlık duymadığı gibi, "hapishanede klima vardı" diyerek alaycı bir tavır sergiledi.

Bu olay, Fransa'da çocuk suçluluğu, eğitim, güvenlik ve göç konularını yeniden gündeme taşıdı.

ParisFransaHamzaÇocuk SuçluluğuGüvenlik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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