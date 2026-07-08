Ölü hayvanlar arasında yaşayan iki çocuk bulundu

·77·Dünya
Ölü hayvanlar arasında yaşayan iki çocuk bulundu

ABD'nin Philadelphia şehrinde kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir baskın sırasında korkunç bir durum ortaya çıktı. FBI ajanları, şehrin kuzeydoğu kesimindeki bir evde, son derece kötü hijyenik koşullar altında yaşayan iki çocuk buldu.

İlk bilgilere göre, arama sırasında evin içinde birkaç ölü kedi ve en az bir ölü köpek cesedi tespit edildi. Kaynaklar, çocukların uzun süredir bu ağır koşullar altında yaşamış olabileceğini belirtiyor.

Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı. Uzmanlar, evdeki çocukların yaşam koşullarını, sağlık durumlarını ve bakımlarıyla ilgili tüm detayları inceliyor.

Çocuklar güvenli bir yere götürüldü ve kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı belirtiliyor. Yetkililer henüz olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı, soruşturma devam ediyor.

PhiladelphiaFBIABDÇocuk İstismarıSoruşturma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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