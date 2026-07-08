Hindistan'da dehşet verici heyelan: Tünel inşaatı çamur altında kaldı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların ardından büyük bir heyelan meydana geldi. Olay, Meppadi köyü yakınlarındaki bir tünel inşaat sahasında gerçekleşti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dağ yamacından devasa bir çamur ve kaya kütlesinin aşağıya doğru aktığı görülüyor. Birkaç saniye içinde inşaat alanı çamur altında kalırken, kamyonlar ve diğer iş makineleri de heyelan akıntısına kapıldı.

İlk belirlemelere göre olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti. 6 işçi ise sağ olarak kurtarıldı. Ancak enkaz altında hala insanların olabileceği belirtiliyor.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar, olaya şiddetli yağışların neden olduğunu tahmin ediyor.