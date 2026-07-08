Ücretsiz ameliyat edilen hasta doktora horoz ve tavuk hediye etti

·1·Dünya
Ücretsiz ameliyat edilen hasta doktora horoz ve tavuk hediye etti

2021 yılında Bolivya'nın Tarija kentinde yaşanan bir olay, dünya genelindeki sosyal ağlarda milyonlarca insanın dikkatini çekmişti. Bunun nedeni, yoksul bir hasta ile doktoru arasındaki samimi minnettarlık hikayesiydi.

Ürolog Alvaro Ramallo Zamora, aralarında 80 yaşındaki çiftçi Pedro Quintana'nın da bulunduğu maddi durumu kötü olan birçok hastayı tamamen ücretsiz ameliyat etti. Doktor bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmedi.

Ameliyattan sonra Pedro Quintana, doktora en değerli varlığı olarak gördüğü hediyesini getirdi. Minnettarlık nişanesi olarak bir horoz ve bir tavuk hediye etti.

Alvaro Ramallo Zamora, bu hediye ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, bunun meslek hayatı boyunca aldığı en samimi ve değerli hediyelerden biri olduğunu yazdı. Doktor, hastanın içtenlikle ifade ettiği minnettarlığın her türlü maddi ödülden daha değerli olduğunu belirtti.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kullanıcının takdirini kazandı. Birçok kişi, doktorun insanlığını ve hastanın samimi minnettarlığını iyiliğin parlak bir örneği olarak değerlendirdi.

BolivyaAlvaro Ramallo ZamoraPedro QuintanaİyilikSağlık
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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