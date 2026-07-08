Fransız ZML girişimi yapay zeka çipi pazarında NVIDIA hegemonyasına meydan okuyor

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Fransız ZML girişimi yapay zeka çipi pazarında NVIDIA hegemonyasına meydan okuyor

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, NVIDIA şirketinin pazardaki mutlak hakimiyeti ciddi bir sınavla karşı karşıya. Fransız ZML girişimi, Turing Ödülü sahibi Yann LeCun tarafından desteklenen yeni bir yazılım tanıttı. Bu ürün, farklı üreticilerin çiplerinde AI modellerinin maksimum hızda çalışmasına olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, ZML/LLMD olarak adlandırılan yeni inference sunucusu, açık kaynaklı büyük dil modellerini (LLM) sadece NVIDIA değil, aynı zamanda AMD, Google TPU, Apple Metal ve Intel Arc gibi farklı işlemcilerde eşit derecede verimli bir şekilde çalıştırmak için tasarlandı. Bu teknoloji, şirketlerin tek bir tedarikçiye bağımlı kalmaktan kurtulmasını ve mevcut donanım kaynaklarından tam olarak yararlanmasını sağlıyor.

Inference sürecinde devrim

Günümüzde yapay zekayı eğitmekten ziyade, hazır modellerini kullanmak, yani inference (çıkarım) süreci daha önemli bir hale geliyor. ZML kurucusu Steeve Morin, birçok şirketin yazılım ve mimari engeller nedeniyle belirli bir çip üreticisine bağımlı kaldığını açıklıyor. Yeni platform ise bu engelleri kaldırarak çiplerin maksimum kapasitesini ortaya çıkarıyor.

Bu çözüm, özellikle AI maliyetlerinin ve enerji tüketiminin arttığı bir ortamda oldukça günceldir. ZML girişimi, işletmelerin daha ucuz veya daha az enerji tüketen çip kombinasyonlarını kullanmasının önünü açıyor. Bu da yapay zeka sistemlerinin benimsenmesini daha yaygın ve ekonomik açıdan verimli hale getiriyor.

Avrupa çipleri için yeni fırsatlar

ZML tarafından sunulan yazılımın, sadece devler için değil, aynı zamanda yeni ortaya çıkan çip üreticileri için de büyük bir destek olması bekleniyor. Morin, röportajında bir dizi gelecek vadeden şirketi sıraladı:

  • Axelera ve Fractile;
  • Kalray ve OLIX;
  • SiPearl ve SpiNNcloud;
  • Q.ANT ve VSORA.
Girişimin lideri, NVIDIA ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve bu projenin onlara karşı değil, pazarı genişletmeye hizmet ettiğini vurguladı. Buna rağmen ZML, şu anda Baseten, Inferact ve RadixArk gibi büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda. Paris merkezli, sadece 20 kişilik ekip, şu anda yarı iletkenlerin birlikte tasarlanması (co-designing silicon) aşamasına bile ulaşmış durumda.

Bu yenilik, yerel BT şirketleri için de büyük önem taşıyor. Çünkü farklı çiplerde çalışan açık kaynaklı modeller, işlem gücünü optimize etmeye ve maliyetleri düşürmeye olanak tanıyor. ZML girişiminin bu adımı, AI pazarında "inference altın çağı"nın başladığının bir göstergesidir.

ZMLNVIDIAYapay ZekaÇipTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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