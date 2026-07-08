139 kez başarısız olan adam sonunda ehliyet sınavını geçti

·1·Dünya
139 kez başarısız olan adam sonunda ehliyet sınavını geçti

Polonya'da ehliyet alma arzusuyla yanıp tutuşan bir vatandaş, azmiyle herkesi şaşırttı. Dokuz yıl boyunca 139 kez başarısız olduktan sonra, sonunda teorik ehliyet sınavını geçmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, Polonya'da ehliyet adayları önce bilgisayar üzerinden teorik sınava giriyor. Sadece bu aşamayı başarıyla geçenler, pratik sürüş sınavına katılma hakkı kazanıyor.

Tarnów şehrinde yaşayan adam, 2017 yılından beri bu sınava girmeye çalışıyordu. Bu süre zarfında sınavlar için yaklaşık 1800 avro harcadı. Ancak her başarısızlığın ardından hedefinden vazgeçmedi.

Tarnów Trafik Merkezi Müdürü Paweł Gurgul, bu olayın bir insanın sabrına ve hedefine olan kararlılığına parlak bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Adayın uzun süre sınav sorularının tam veritabanını içermeyen bir test programı kullandığı ortaya çıktı. Daha sonra tam sürüme geçince hataları azaldı ve nihayetinde teorik sınavı başarıyla geçti.

Şimdi onu pratik sürüş sınavı bekliyor. Eğer bu aşamayı geçemezse, mevzuat gereği teorik sınavı tekrar girmek zorunda kalacak.

İlginç olan nokta ise, bu sonucun Polonya'daki en uzun süreli denemelerden biri olmasına rağmen ulusal bir rekor olmamasıdır. Daha önce ülkenin Piotrków Trybunalski şehrinde yaşayan bir başka vatandaşın, 17 yıl boyunca 163 denemeden sonra teorik ehliyet sınavını geçtiği kaydedilmişti.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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