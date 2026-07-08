Mısırlı futbolcu 2026 Dünya Kupası sonuçlarının önceden belirlendiğini iddia etti

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı: Mısır milli takımı forveti Mostafa Zico, 2026 Dünya Kupası sonuçlarının Lionel Messi ve Arjantin lehine önceden ayarlandığını açıkça belirtti. Bu açıklama, Mısır'ın son 16 turunda son dünya şampiyonuna karşı aldığı dramatik mağlubiyetin ardından geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maç boyunca Mısır milli takımı gerçek bir sansasyona imza atmaya çok yaklaşmıştı. Karşılaşmanın bitimine 11 dakika kala "Firavunlar" 2-0 öndeydi. Yasser Ibrahim ve Mostafa Zico'nun golleri, Afrikalıları çeyrek finalin eşiğine getirmişti. Hatta ilk yarıda Mısırlı kaleci Mostafa Shobeir, Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı kurtarmayı başarmıştı.

Hakem tartışması ve şüpheli goller

Ancak maçın son dakikalarında durum aniden değişti. Cristian Romero farkı bire indirirken, 83. dakikada Lionel Messi skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında ise Enzo Fernandez galibiyet golünü attı. Tam bu pozisyonda Mısırlı oyuncular, Alexis Mac Allister'ın Mohamed Salah'a faul yaptığını iddia ederek VAR incelemesi talep etti, ancak hakem Francois Letexier bunu dikkate almadı.

Maç sonu röportajında Mostafa Zico, hakem yönetimine olan öfkesini gizlemedi. Goal.com'un haberine göre, forvet oyuncusu turnuvanın dürüstlüğünden şüphe duyduğunu dile getirdi. Zico, "Hakem kesinlikle adaletsizdi. Adaletsizlik barizdi. Maçın başında harika iş çıkardık ancak Arjantin karşısındaki 2-0'lık üstünlük bile galibiyet için yetmedi. Bu turnuvanın sonuçlarının önceden belirlendiği belli oluyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün tepkisi ve Messi faktörü

Mısır milli takımı teknik direktörü Hossam Hassan da oyuncusunun görüşlerine katıldı ancak açıklamasında biraz daha temkinli davrandı. Ona göre hakemler, turnuvanın ana yıldızlarını korumaya çalıştı. BBC'ye göre teknik direktör, saha içi ve saha dışı faktörlerin sonuca etki ettiğini vurguladı.

"Son şampiyona karşı her alanda daha iyi oynadık. Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak, Messi'nin yoluna devam etmesini sağlamak istediler. Bunu nazik bir dille ifade etmeye çalışıyorum ama bize karşı bir adaletsizlik yapıldığı gerçektir," dedi Hossam Hassan maç sonu basın toplantısında.

Bu durum dünya çapında büyük tartışmalara yol açtı. Birçok uzman Mısır'ın oyununu ve kazanma arzusunu takdir etse de, Arjantin gibi dev takımların zor durumlardan çıkma tecrübesinin belirleyici rol oynadığını savunuyor. Yine de Zico'nun suçlamaları, FIFA ve hakem komitesi için ciddi bir uyarı niteliğinde olabilir.