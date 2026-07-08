Bir anne 4 yaşındaki oğlunu öldürüp onu yemeye çalışmakla suçlanıyor

·1·Dünya
Bir anne 4 yaşındaki oğlunu öldürüp onu yemeye çalışmakla suçlanıyor

Avustralya'nın Wyong kentinde meydana gelen korkunç olay kamuoyunu sarstı. 32 yaşındaki bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanıyor. Soruşturma verilerine göre, kadının çocuğa karşı yamyamlık (kendi türünden birini yeme durumu) belirtileri gösterdiği iddia ediliyor.

Kolluk kuvvetlerinin bildirdiğine göre, çocuğun cansız bedeni ölümünden birkaç gün sonra yaşadıkları evde bulundu. Olay yerine gelen müfettişler, suçun ayrıntılarını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polis, ilk soruşturma sırasında kadına cinayet suçlamasını yöneltti. Ayrıca soruşturma dosyalarında, kadının çocuğa karşı yamyamlık girişiminde bulunmuş olabileceği kaydedildi. Şu anda olayla ilgili ek incelemeler ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

Trajedi yerel halkı derin bir üzüntüye boğdu. Olayın ardından komşular ve şehir sakinleri, hayatını kaybeden çocuğun anısına çiçekler ve oyuncaklarla bir anıt oluşturdu. Onu yakından tanıyanlar, küçük çocuğu neşeli biri olarak hatırlayarak "küçük bir melek" olarak tanımlıyor.

AvustralyaWyongCinayetYamyamlıkSoruşturma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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