Arsenal'den sürpriz transfer: Londra ekibi bir yıldır forma giymeyen kaleciyi kadrosuna katıyor

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Arsenal'den sürpriz transfer: Londra ekibi bir yıldır forma giymeyen kaleciyi kadrosuna katıyor

Arsenal, transfer piyasasında sürpriz bir hamleye imza atıyor. "Topçular", Leeds United'ın eski kalecisi Illan Meslier ile sözleşme imzalamaya çok yakın. 26 yaşındaki Fransız kalecinin Emirates Stadyumu'na serbest oyuncu statüsünde katılması bekleniyor. Mikel Arteta, takımın kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla bu deneyimli ismi tercih etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal yönetimi Meslier ile görüşmeleri tamamladı ve futbolcu kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek. Kulüp yetkilileri bu transferi "düşük riskli ancak yüksek getirili" bir yatırım olarak değerlendiriyor. Leeds United ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan kaleci, Batı Yorkshire'da geçirdiği yedi sezon boyunca 215 maçta görev alarak önemli bir tecrübe kazandı.

Meslier'in transferi Arsenal için stratejik bir öneme sahip. O, takımın as kalecisi David Raya ve Kepa Arrizabalaga için deneyimli bir yedek görevi görecek. Ancak bu transferin dikkat çeken yanı, Fransız kalecinin uzun süredir resmi maçlarda forma giymemiş olması. Son olarak Mart 2025'te Leeds United formasıyla Swansea City'ye karşı (2:2) sahaya çıkmıştı.

Form durumu ve teknik heyetin güveni

2024-25 sezonunda Championship'te oyun kalitesinin düşmesi nedeniyle Illan Meslier, teknik direktör Daniel Farke yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Sonuç olarak bir yıldan fazla süreyi yedek kulübesinde veya kadro dışı kalarak geçirdi. Buna rağmen, Arsenal'in kaleci antrenörü Inaki Cana, oyuncunun modern futbol sistemine uyum sağlayabileceğine inanıyor.

Meslier'in ayaklarını kullanma yeteneği ve oyun kurmadaki becerisi, zamanında Marcelo Bielsa döneminde büyük övgü toplamıştı. Tam da bu özellikler, Mikel Arteta'nın taktiksel planlarında önemli bir yer tutuyor. Goal.com'un bilgilerine göre, Londra kulübünün teknik ekibi futbolcunun fiziksel durumunun hızla toparlanabileceğini düşünüyor.

Genç yetenekler için fırsat

Meslier'in gelişi, kulübün bir diğer genç kalecisi Tommy Setford'un geleceğini de etkileyecek. İngiltere U-21 milli takımının bir parçası olan 20 yaşındaki Setford, A takımda çıktığı iki maçta kalesini gole kapatarak uzmanların dikkatini çekmişti. Ancak gelişimi için düzenli maç pratiğine ihtiyacı var.

Arsenal yönetimi, Meslier'i üçüncü kaleci veya kupa maçları için bir seçenek olarak tutarken, Setford'u kiralık göndermeyi planlıyor. Bu sayede genç eldivenin alt liglerde tecrübe kazanarak gelecekte "Topçular"ın as kadrosu için mücadele etmeye hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Bu transfer, Londra kulübünün genel kadro derinliğini artırma stratejisinin bir parçasıdır. Kaleci rotasyonundaki değişikliklerin yanı sıra Arsenal, savunma hattı için de birkaç adayı değerlendiriyor. Bu durum, beklenen ayrılıkların ardından takımın istikrarını korumaya yardımcı olacak.

ArsenalTransferIllan MeslierPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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