YouTuber, felçli babası için robot tekerlekli sandalye geliştirdi

Ünlü bir YouTuber, felçli babasının hayatını kolaylaştırmak amacıyla dağlık ve engebeli yollarda rahatlıkla hareket edebilen yenilikçi bir robot tekerlekli sandalye tasarladı. Cihaz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Proje, Çinli Unitree şirketi tarafından geliştirilen köpek görünümlü robot platformu temel alınarak oluşturuldu. Yazar, robotu babasının ihtiyaçlarına göre uyarlamak için özel bir koltuk, kontrol kolları ve gece sürüşü için farlar ekledi.

Bunun yanı sıra robotun yazılımı da yeniden geliştirildi. Sonuç olarak cihaz; merdivenler, engebeli yollar ve karmaşık arazilerde standart bir tekerlekli sandalyeye göre çok daha rahat hareket edebiliyor.

Yazar, projenin henüz test aşamasında olduğunu belirtiyor. Robot, bazı durumlarda dengesini kaybedip düşebiliyor. Buna rağmen cihazı daha da geliştirmek, güvenlik sistemini güçlendirmek ve onu günlük kullanım için güvenilir bir ulaşım aracına dönüştürmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor.