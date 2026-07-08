Lionel Scaloni gözyaşlarını tutamadı: Arjantin, Mısır karşısında dramatik bir galibiyet aldı

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında elde edilen inanılmaz galibiyetin ardından duygularına hakim olamadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından TyC Sports kanalına röportaj veren deneyimli çalıştırıcı, gözyaşlarına boğuldu ve röportajı tamamlayamadan sahadan ayrıldı. Bu galibiyet, son dünya şampiyonu için turnuvadaki en zorlu ve dramatik anlardan biri oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın normal süresinin bitimine 11 dakika kala Arjantin 0-2 gerideydi. Herkes beklenmedik bir sürpriz beklerken, Cristian Romero farkı bire indirdi. Dört dakika sonra Lionel Messi skoru eşitledi ve 93. dakikada Enzo Fernandez galibiyet golünü atarak "Albiceleste"yi çeyrek finale taşıdı. Goal.com'un haberine göre, bu denli keskin bir geri dönüş, tecrübeli teknik adamın bile sinirlerinin yıpranmasına neden oldu.

"Ben çok duygusal bir insanım"

Canlı yayında gözyaşlarını silen Scaloni, hareketini şu sözlerle açıkladı: "Ağladım çünkü çok duygusal bir insanım. Ancak bir gerçek var ki, bu takım Arjantin halkını asla yarı yolda bırakmaz. Ben de her taraftar gibi acı çektim, ancak teknik direktör olmanın anlamı da budur; bu anları kalbinizle hissetmeniz gerekir."

İlginç olan ise, teknik adamın bu özelliği takım içinde zaman zaman şakalara konu oluyor. Scaloni'nin belirttiğine göre, futbolcular onun sık sık duygusallaştığını biliyor ve ona şaka yollu "ağlak" diyorlar. Ancak bu seferki gözyaşlarının ardında sadece teknik direktörlük sorumluluğu değil, mağlubiyetin kıyısından dönen takımın iradesi yatıyordu.

Tarihi maçta sadece teknik direktör değil, takım kaptanı Lionel Messi de duygularını gizleyemedi. Messi, Dünya Kupası'nda üst üste altı eleme maçında gol atan ilk futbolcu oldu. Maç sonunda o da gözyaşlarıyla galibiyeti kutladı. Kaptanı hakkında konuşan Scaloni, Messi'nin kariyerinin bu aşamasında bile bu tutkuyla oynamasının tarif edilemez derecede harika olduğunu vurguladı.

Arjantin Milli Takımı bu galibiyetle, 1986'dan beri son şampiyonların son 16 turunda elenme geleneğini bozdu. Takım şimdi çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. Taraftarlar ve uzmanlar, bu iradeli galibiyetin Arjantin'in şampiyonluk unvanını koruma yolunda en büyük dönüm noktası olmasını bekliyor.