Erling Haaland nasıl durdurulur? İngiltere milli takımı için anahtar formül

·68·Spor
Erling Haaland nasıl durdurulur? İngiltere milli takımı için anahtar formül

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak İngiltere - Norveç karşılaşması öncesinde uzmanlar ve taraftarlar tek bir soru etrafında tartışıyor: Erling Haaland nasıl etkisiz hale getirilir? Miami'deki Hard Rock Stadium'da gerçekleşecek bu mücadele, sadece iki güçlü takımın değil, aynı zamanda dünyanın en tehlikeli golcülerinin karşı karşıya gelmesi nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

İngiltere milli takımının eski savunma oyuncusu Des Walker, Goal.com'a verdiği röportajda Thomas Tuchel'in öğrencileri için galibiyetin anahtarını açıkladı. Ona göre, Manchester City yıldızı Erling Haaland'a karşı oynarken taktiksel şemalardan ziyade zihinsel hazırlık ve odaklanma daha önemli bir rol oynuyor. Walker, bu seviyedeki forvetlere karşı mücadele ederken savunmacılardan yüzde 100 konsantrasyon beklendiğini vurguluyor.

Konsantrasyon ve takım birliği

"Kabul edelim, bu bir Dünya Kupası ve burada harika oyuncular var. Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi oyuncular her zaman oyunun merkezinde olmayabilirler ama anlık bir dehaları var. Norveç'e karşı oynanacak maçta odaklanmak belirleyici faktör olacak. Çünkü gördüğümüz üzere, Haaland'ı 98 dakika boyunca sessiz tutabilirsiniz ama 99. dakikada ortaya çıkar ve iki gol atıp maçı bitirir," diyor Des Walker.

Eski savunmacıya göre, İngiltere milli takımının Meksika'ya karşı son 16 turunda sergilediği takım birliğini koruması şart. O maçta Jarell Quansah'ın kırmızı kart görmesine rağmen takım tek vücut olup sonucu korumayı başarmıştı. İşte bu disiplin ve birbirine destek olma duygusu, Norveçli forvetlerin yarattığı tehlikeyi azaltmaya yardımcı olacaktır.

Gol krallığı yarışı: Harry Kane ve Erling Haaland

Bu karşılaşma sadece yarı final bileti için değil, aynı zamanda turnuvanın Altın Ayakkabı ödülü için de büyük önem taşıyor. Şu anda Erling Haaland 7 golle gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor. İngiltere kaptanı Harry Kane ise ondan sadece bir gol geride. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham'ın da en iyi formunda olduğunu düşünürsek, sahanın her iki tarafında da gerçek bir yıldızlar savaşına tanıklık edeceğiz.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, 60 yıllık aradan sonra nihayet kupayı kazanmayı hedefliyor. Bunun için sadece hücumda Harry Kane ve Jude Bellingham'ın yeteneklerine değil, savunmada Erling Haaland gibi bir 'makineyi' durdurma becerisine de güveniyorlar. Walker'ın sonucuna göre, bireysel yetenek golleri getirir ancak takım birliği turnuvalarda şampiyonluğu getirir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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