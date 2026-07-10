Erling Haaland'ın kadın benzerleri sosyal medyada popüler oluyor

·157·Dünya
Erling Haaland'ın kadın benzerleri sosyal medyada popüler oluyor

Son günlerde sosyal medyada Erling Haaland'a benzetilen kızlarla ilgili paylaşımlar arttı. Norveçli golcünün benzerleri arasında kadınların da bulunması kullanıcılar arasında tartışılıyor.

Bunlardan biri Emma Willman adında bir kız. Videolarının altına birçok kullanıcı, dış görünüşünün Erling Haaland'ı anımsattığını yazıyor. Yorumlarda bu benzerlik hakkında hem şakalar hem de ciddi fikirler yer alıyor.

Söylentilere göre Haaland'ın kendisi de bu tür benzetmelere kayıtsız değil. Futbolcunun, benzerleri hakkındaki paylaşımları görüp kendi tepkisini gösterdiği durumlar da gözlemlendi.

Erling Haaland ve ona çok benzeyen bir kızın yan yana konulmuş fotoğrafı.

Bir diğer benzer olarak 24 yaşındaki Rus bir modelden bahsediliyor. Haaland'ı taklit ettiği videoları sayfasında paylaşıyor. Bu videolardan birinin bir günde 50 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor.

Bu tür videolar hem futbolseverler hem de sıradan kullanıcılar arasında hızla yayılıyor. Erling Haaland'ın kendine has dış görünüşü ise bu konudaki şakalar ve karşılaştırmalar için yeni bir neden oluşturuyor.

Erling HaalandFutbolSosyal MedyaViralBenzerlik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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