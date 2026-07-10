Rosatom 2026 yılına kadar elektrikli araçlar için şarj istasyonu gigafabrikası açacak

·1·Teknoloji
Rosatom 2026 yılına kadar elektrikli araçlar için şarj istasyonu gigafabrikası açacak

Rus devlet şirketi Rosatom, elektrikli araç endüstrisindeki konumunu güçlendirmek amacıyla büyük bir projeye imza atıyor. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar Moskova bölgesinde elektrikli araçlar için mobil şarj istasyonları üretecek yeni bir gigafabrika kurmayı planlıyor. Bu girişim, bölgedeki elektrikli ulaşım altyapısını kökten iyileştirmeyi hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

TASS haber ajansının verdiği bilgiye göre, konuyla ilgili açıklamayı TVEL yakıt şirketinin Elektromobilite iş kolu direktörü Aleksandr Buhvalov yaptı. Yeni tesis, şirketin bu alandaki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyan stratejik bir merkez haline gelecek.

Üretim kapasitesi ve stratejik hedefler

Şu anda Rosatom bünyesindeki işletmeler, elektrikli araçlar için şarj ekipmanı üretimini zaten başlatmış durumda. Ancak yeni gigafabrikanın faaliyete geçmesi, ürün hacmini ciddi oranda artırmayı ve teknolojik süreçleri optimize etmeyi sağlayacak. Uzmanlar, şarj istasyonu üretimindeki toplam kapasitenin 8 GW seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.

Moskova bölgesinde yer alacak bu fabrika, sadece sabit değil, aynı zamanda mobil şarj istasyonları konusunda da uzmanlaşacak. Bu durum, elektrikli araç sahiplerine yolda şarjın bitmesi gibi beklenmedik durumlarda hızlı yardım sağlayan bir sistemin geliştirilmesine yardımcı olacak. Bu tür mobil istasyonlar, modern lojistik ve servis hizmetleri için önemli bir çözüm olarak görülüyor.

Bölgesel önem ve beklentiler

Özbekistan pazarında da elektrikli araçlara olan ilginin arttığı bir dönemde, komşu ve ortak ülkelerde bu tür gigafabrikaların kurulması, teknolojik değişim açısından dikkat çekicidir. Rusya pazarındaki üretim hacminin artması, gelecekte bölgesel ihracat potansiyelini ve altyapı ekipmanlarının erişilebilirliğini artırabilir.

Aleksandr Buhvalov'a göre yeni tesis, Rosatom'un elektromobilite ekosistemini geliştirme konusundaki uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır. Gigafabrika sadece hazır ürün tedarik etmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni nesil yüksek teknolojili iş imkanları da yaratacak.

Proje kapsamında üretilecek istasyonların uluslararası standartlara uygun olması ve farklı elektrikli araç modelleriyle uyumlu çalışması hedefleniyor. Bu durum, Tesla, BYD veya diğer markalar fark etmeksizin tüm sürücüler için şarj sürecini kolaylaştıracak. Gigafabrika inşaatının 2026 yılı sonuna kadar tamamen tamamlanması ve ürün sevkiyatına başlanması bekleniyor.

RosatomЭлектромобилGigafabrikaТехнологияРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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