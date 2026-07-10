Çinli sporcu 30 saniyede atlama dalında yeni bir dünya rekoru kırdı!

Japonya'nın Kawasaki şehrinde düzenlenen yarışmada Çinli bir sporcu, 30 saniye içinde en çok atlama dalında yeni bir dünya rekoru kırdı.

Sosyal medyada yayılan videoda sporcunun rekor kırdığı anlar yer alıyor. 30 saniyede 121 kez atlayarak yarışmacıların ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Video internette hızla yayıldı. Kullanıcılar yorumlarda sporcunun hazırlığını, hızını ve hareketlerindeki hassasiyeti övüyor.

Böyle bir sonuç, kısa sürede yüksek fiziksel hazırlık ve denge gerektiriyor. Bu nedenle Çinli sporcunun performansı spor hayranları arasında geniş çapta tartışılıyor.