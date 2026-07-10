İnsandan bile hızlı: Bu örümcekten kaçmak imkansız

Pek çok insan örümcekleri gördüğü anda korku hisseder. Şimdi ise bilim insanlarının keşfettiği yeni bilgiler, araknofobisi olanlar için daha da endişe verici olabilir. Görünüşe göre, dünyanın en hızlı örümceği bazı durumlarda ortalama bir insandan bile daha hızlı hareket edebiliyor.

Araştırmacılar, farklı ülkelerde bulunan 258 örümcek türünü laboratuvar ortamında gözlemleyerek hareket hızlarını karşılaştırdı. Analizler sonucunda en yüksek hızın, Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan avcı örümceğe ait olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar söz konusu türün saniyede 3,6 metreye kadar hızla koşabildiğini belirtiyor. Bu, saatte yaklaşık 13 kilometre hıza denk geliyor ve çoğu insanın normal koşu temposundan daha yüksek kabul ediliyor.

Daha önce Fas'ta bulunan flik-flak örümceği en hızlı tür olarak kabul ediliyordu. Ancak bilim insanları, bu örümceğin hareket tarzının normal bir koşu değil, akrobatik taklalar yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle bu sonucu tam olarak adil bulmadı. Bu nedenle yeni araştırmada tüm türler aynı koşullarda değerlendirildi.

Araştırmalar bir başka ilginç sonucu daha ortaya koydu. Bilim insanlarına göre örümceklerin hızı temel olarak uzun bacaklarıyla bağlantılı. Ancak vücut boyutu aşırı büyüyüp karın kısmı ağırlaştığında, bu durum hareket hızlarını olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar bu sonuçların sadece örümceklerin evrimini ve hareket mekaniklerini daha iyi anlamak için değil, aynı zamanda gelecekte yüksek hızda hareket edebilen robot sistemleri geliştirmek için de önemli olabileceğini vurguluyor.