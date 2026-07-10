Jürgen Klopp, Kylian Mbappé transferiyle ilgili gizli görüşmelerin detaylarını açıkladı

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Jürgen Klopp, Kylian Mbappé transferiyle ilgili gizli görüşmelerin detaylarını açıkladı

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, 2017 yılında Kylian Mbappé transferini gerçekleştirmek için yapılan sıra dışı ve çok gizli girişimler hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, o dönem henüz dünya çapında bir yıldız haline gelmemiş olan Fransız forveti kadrosuna katmak için kulüp yönetimiyle birlikte büyük bir risk aldıklarını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, şu anda MagentaTV'de uzman yorumcu olarak görev yapan Klopp, Dünya Kupası kapsamındaki bir karşılaşmada Mbappé ve annesiyle bir araya gelerek eski günleri yad etti. Teknik direktöre göre Liverpool, o dönem transfer piyasasındaki en pahalı 'gerçekleşmeyen anlaşma'ya çok yaklaşmıştı. Görüşmelerin basından gizli kalması için kulüp yönetimi özel bir jet bile kiralamıştı.

Fransa semalarında gizli öğle yemeği

Klopp, görüşmenin Blackpool'dan Nice'e uçan bir uçakta gerçekleştiğini söyledi. Jürgen Klopp, "Mbappé Paris'e gitmeden önce onunla görüştük. Bu, yaklaşık 500 milyon Euro'ya mal olabilecek en pahalı 'gerçekleşmeyen transfer'di. Mbappé ailesini Nice'te uçağa aldık ve kimse görmesin diye havada daireler çizerek uçtuk. Uçakta harika bir öğle yemeği yedik, her şey fantastikti ama sonunda PSG'yi seçti" dedi.

Anlaşıldığı üzere Klopp, sadece Kylian Mbappé ile değil, aynı zamanda Fransa milli takımının diğer iki yıldızı Ousmane Dembélé ve Adrien Rabiot ile de bizzat görüşmüş. Ancak teknik direktör, üzülerek bu üç yetenekli futbolcudan hiçbirinin sonunda Anfield'a transfer olmadığını belirtti. Bu, Klopp'un kariyerindeki en büyük transfer pişmanlıklarından biri olarak kalmaya devam ediyor.

Mbappé o dönem 180 milyon Euro karşılığında Paris kulübüne transfer olmuştu. Orada Lionel Messi ve Neymar gibi yıldızlarla birlikte forma giymesine rağmen, forvetin Paris kariyeri iç çekişmeler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklarla hatırlandı. İlginç olan ise, Mbappé ayrıldıktan sonra PSG'nin bu prestijli turnuvayı iki kez kazanma başarısı göstermesiydi.

Şu anda Real Madrid forması giyen Kylian Mbappé, hala en büyük hayali olan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyor. Jürgen Klopp ise röportajında Fransız yıldızın annesiyle sıcak ilişkiler içinde olduğunu belirterek, o gizli operasyon sonuç vermese de karşılıklı saygının korunduğunu gösterdi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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